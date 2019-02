Luis Jiménez: Me molestó que dijeran que mi fichaje en la U se cayó por un tema económico

El volante de Palestino, Luis Jiménez, reveló los detalles de su fallido traspaso a Universidad de Chile y aseguró sentirse "molesto" luego de que el gerente deportivo de los azules, Sabino Aguad, señalara que la transacción no se dio por un tema económico.

El "Mago" aseguró en conversación con Fox Sports que "me pareció bastante raro como se manejó la situación. Si tú realmente quieres a un jugador haces una reunión. Decir que el fichaje (a Universidad de Chile) se cae por algo económico a mí me molesta, di 'prefiero a otro jugador' pero no digas que es algo económico".

"Mi sensación fue que de parte del técnico y los jugadores habían ganas de que llegara, por parte de Sabino (Aguad) un poco menos", agregó.

A su vez, el mediocampista señaló que "me hubiera gustado (llegar a la U), porque es un equipo importante, de los más grandes de Chile y respetado en Sudamérica. Este año se han armado muy bien y seguramente van a pelear por el campeonato".

Sobre los detalles de su acercamiento con los estudiantiles Jiménez dijo que "yo personalmente hablé con (Frank) Kudelka y Johnny Herrera. Nunca hablé con Aguad. La verdadera opción de llegar a la U llegó en diciembre cuando todavía no firmaba mi nuevo contrato con Palestino. Sí existía una cláusula de salida que era de 150 mil dólares y que Sabino dijo que era impagable para Universidad de Chile".

Revisa las declaraciones de Luis Jiménez a Fox Sports: