Luis Jiménez: Me parece bastante rara la forma en que la U manejó mi situación

El volante de Palestino Luis Jiménez consideró "rara" la manera en que Azul Azul manejó la opción de ficharlo para esta temporada, que terminó frustrada a comienzzos de esta semana.

En diálogo con La Tercera, el futbolista contó que "me llamaron varios equipos. El lunes me llamaron de Colombia, pero ya decidí que seguiré en Palestino. En estos últimos días también se habló harto de mi ida a la U, pero era bastante difícil hacer algo por el tiempo".

"Se contactaron con mi hermano -Jorge- varias veces, pero nunca se concretó nada. Los contactos partieron cuando terminó el torneo pasado y hace un par de días me volvieron a llamar para preguntar por mi situación", prosiguió Jiménez.

Luego, continuó indicando que "no sé muy bien cómo fueron los llamados, y prefiero no ahondar en detalles, pero me parece bastante rara la forma que la U manejó mi situación. Me quedo finalmente en Palestino, un equipo al que le tengo harto cariño".

Palestino debuta esta noche en la Copa Libertadores al enfrentar por la segunda fase a Independiente Medellín de Colombia.