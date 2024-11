Marcelo Díaz entregó detalles sobre su futuro en U. de Chile

Marcelo Díaz, el capitán de Universidad de Chile, está a semanas de cumplir 38 años de vida. El mediocampista atraviesa un muy buen momento futbolístico en el conjunto azul, pero está consciente de que el tiempo pasa para todos y que por este motivo desconoce lo que pasará con su futuro al final del presente campeonato, cuando termine su contrato con el cuadro laico.

El dueño de la jineta en los azules conversó con el canal oficial de Youtube de la U y entregó detalles sobre su futuro en el club, reconociendo en qué equipo quiere decir adiós en el fútbol profesional.

“De las dos únicas dos opciones que hoy veo viables y posibles son retirarme en la U o en Racing. No me puedo retirar en otra parte", aseguró el mediocampista.

El volante, que en el extranjero vistió las camisetas de FC Basel, Hamburgo, Pumas de la UNAM y Racing Club de Avellaneda, recalcó que su idea es no salir de Chile y culminar su carrera en el país.

"De acá no voy a salir más. Me costó tanto volver, que lo último que quiero es irme de acá", indicó.

A semanas de cumplir 38 años, el volante contó cuál es su principal objetivo en la institución universitaria.

“Si tengo que decidir, me gustaría jugar uno o dos años más. Pero tengo que ver, el cuerpo se va poniendo viejo, se va cansando. Yo me quiero quedar con la tranquilidad de que el día que me retire, la U esté en un lugar del que nunca debió irse, ojalá peleando copas internacionales y sacando buenos jugadores al extranjero", cerró.