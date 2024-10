Marcelo Díaz responde a Vidal y pone una meta a la U de ganar lo que queda para ser campeón

La victoria de Colo Colo sobre Unión La Calera significó que luego de 26 fechas alcanzaran el liderato los Albos, y desplazó a la U de una posición que tuvo prácticamente durante todo el torneo, aunque en las huestes Azules su capitán, Marcelo Díaz, planteó que no lo toman como una presión extra de cara a lo queda del torneo.

Universidad de Chile pierde la punta de la tabla justo en la antesala del clásico universitario frente a la UC, pero para Díaz esto no operará como un elemento distractor, y al hablar directamente de este pleito sienten que llegan en un buen pie, sabiendo lo que representa quedarse con la victoria: “afortunadamente tenemos plantel completo, no hay ningún lesionado. Enfrentaremos este partido como una verdadera final. Católica es un muy buen equipo y tienen grandes jugadores. Así como ellos tienen puntos fuertes, nosotros también. Y el sábado se verá quién se queda con el partido", expresó en rueda de prensa.

Marcelo Díaz responde a Vidal y apunta la meta de la U

Carepato está cierto que hoy Colo Colo es el puntero, pero en virtud que todavía quedan tres encuentros, señala que no desean aproblemarse y al término de todo ver el resultado, más si la U cumple su meta de ganar lo que les queda: “estamos a dos puntos del líder. Quedan tres partidos por jugar. Pero acá no existe presión. Nos tenemos que preocupar de ganar nuestros partidos y al final del torneo se verá quién tiene más puntos".

Arturo Vidal manifestó luego del triunfo a La Calera que no habían sido avisados por la ANFP que Carlos Palacios no podía jugar, y que fue el club quien se debió interiorizar que eso podía acarrear una resta de puntos que iría en beneficio de la U, situación en la que no quiso polemizar Marcelo Díaz.

“Lo que ha sucedido en otros equipos durante este 2024 siempre dijimos que no nos debía importar. Seguimos con esa misma tónica. Sólo nos preocupamos de hacer las cosas bien acá, trabajar en silencio. Ir partido a partido, venir a entrenar de la mejor forma posible sin involucrarnos con nadie. Ha sido el mejor antídoto que hemos usado y nos ha servido. Vamos a seguir así hasta el final de los partidos en 2024 porque la institución lo requiere así”, manifestó en respuesta al Rey.

La U se medirá con la UC por la 28ª fecha este sábado 19 de octubre en el estadio Santa Laura, a contar de las 18:00 horas (21:00 GMT), pleito que será dirigido por Cristián Garay.