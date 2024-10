Marcelo Morales no seguirá en Universidad de Chile y podría volver un viejo conocido en su reemplazo

Pensando en la temporada 2025 de Universidad de Chile, hay un punto importante y es la salida del lateral Marcelo Morales, quien no seguirá en el club. Todo hace parecer que la última oferta presentada por los azules no logró convencer al jugador y ya aparecen posibles reemplazantes.

En conversación con Mediapunta, el periodista Marcelo Díaz comentó que tanto la U como la representación de Morales hicieron un último esfuerzo, pero no fue suficiente para cerrar el trato.

Díaz mencionó que, si la oferta se hubiera hecho antes, Morales probablemente hubiera aceptado. "Yo creo que si la U ofrecía esto un año atrás, se firmaba. Ahora es difícil, está en la selección. Si es que llega a una final de Copa Chile, 'Chelo' Morales está a cinco partidos de irse de la U".

La carrera de Marcelo Morales en Universidad de Chile

Desde su debut en 2020, 'Chelo' ha jugado más de 100 partidos con la U, destacando en la actual temporada con 30 apariciones y siendo clave en el esquema del equipo de Gustavo Álvarez. Su salida dejará un vacío importante en la defensa azul.

Un viejo conocido se asoma en el horizonte de la Universidad de Chile

En Universidad Católica uno de los jugadores que no seguiría en el club a pesar de estar cerrando la temporada como titular es Eugenio Mena, ex Santiago Wanderers que en el último semestre ha mostrado un nivel muy lejano a lo que nos tenía acostumbrados, y todo indica que no seguirá en San Carlos.

Según señaló el periodista Francisco Eguiluz, el ex seleccionado nacional no continuaría en Universidad Católica para el año 2025 e incluso, habría visto la opción de volver a Universidad de Chile para la próxima temporada, "Mena anda tocando las puertas en el CDA".