Martín Gálvez se disculpó por duros dichos contra Vidal: Mi reacción me pilló en un mal día

Martín Gálvez, uno de los históricos de Universidad de Chile en los años 80', se disculpó por las duras declaraciones contra Arturo Vidal, a quien tildó de "picante" por una broma que hizo el "King" sobre el estadio de los azules.

"He pasado un mal día. Hago mis excusas públicas a Arturo Vidal por una pésima reacción de mi parte ante una atípica broma que me pilló en un mal día", señaló Galvez a Bolavip.

Así mismo, expresó que: "De paso pido perdón al pueblo albo por mi trato indebido para un ídolo nacional del fútbol chileno".

La polémica se gestó debido una broma durante el viaje de Vidal en helicóptero a su presentación en el Monumental. Uno de los encargados del vuelo lanzó con ironía que "no se ve el estadio de Universidad de Chile" y el "King", con risas, respondió con "no se ve, no existe".

Debido a esa burla, Gálvez disparó: "Un picante como Vidal no me preocupa lo que diga (...) dudo que haya terminado el cuarto medio. Hasta sospecho que muchos lo ayudaron a sacar el tercero y cuarto. No está al nivel de Universidad de Chile, donde somos otra raza y otro nivel de personas".