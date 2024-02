Histórico de la U disparó con todo contra Arturo Vidal: No me preocupa lo que diga un picante

Martín "Tincho" Gálvez, histórico exjugador de Universidad de Chile, lanzó duros dardos contra Arturo Vidal, debido a la burla por el estadio de la U durante el viaje del "King" al Monumental para su presentación.

Cuando Vidal viajaba en el helicóptero, uno de los encargados del vuelo le dijo "no se ve el estadio de U. de Chile", y Vidal reaccionó con risas diciendo "no se ve, no hay".

Esto generó molestia en los referentes azules y Gálvez, en diálogo con Bolavip, apuntó: "Un picante como Vidal no me preocupa lo que diga".

"La U es el equipo más querido del país, que representa a la Universidad más importante del país. Hay mucho académico y gente ilustrada que sigue a la U", señaló el exdelantero.

Finalmente, reiteró: "No me preocupa lo que diga un mal educado como Vidal, dudo que haya terminado el cuarto medio. Hasta sospecho que muchos lo ayudaron a sacar el tercero y cuarto".

"No está al nivel de Universidad de Chile, donde somos otra raza y otro nivel de personas", sentenció.