La razón oficial: por qué la ANFP suspendió el duelo U de Chile vs Everton

El partido de U de Chile vs Everton por la Fecha 21 del Campeonato Nacional fue suspendido, decisión que dio a conocer la ANFP en sus canales oficiales en las últimas horas.

➡️ La razón de la ANFP para permitir la suspensión del U de Chile vs Everton

La razón es muy clara: el presidente de Azul Azul, Michael Clark, solicitó de forma oficial tanto a la ANFP y Everton el aplazamiento del partido, luego de la traumática experiencia vivida esta semana en Avellaneda con incidentes gravísimos, que dejaron varios hinchas de la U heridos.

Así lo expuso Clark en un comunicado leído este viernes en el CDA: "Nuestra institución está profundamente golpeada por los hechos acaecidos, razón por la cual hemos solicitado respetuosamente a Everton y la ANFP la reprogramación de este partido".

"Agradecemos profundamente a ambas instituciones el apoyo y comprensión que hemos recibido por parte de ellos", añadió.

📅 ¿Cuándo se jugará el duelo de U de Chile vs Everton?

El duelo de U de Chile vs Everton, que debía jugarse este domingo 24 de agosto a las 15:00 horas en Ñuñoa, no tiene nueva fecha programada por parte de la ANFP.

Debe haber reuniones entre todos los actores involucrados para determinar la fecha y hora del compromiso entre los meses que restan de Campeonato Nacional.

