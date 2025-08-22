Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

¿Por qué la ANFP suspendió el duelo U de Chile vs Everton?

U de Chile vs Everton estaba programado para este domingo, pero no se jugará.

Foto: Photosport ¿Por qué la ANFP suspendió el duelo U de Chile vs Everton?
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Uno de los partidos más esperados del fin de semana, era el duelo entre U de Chile vs Everton por la Fecha 21 del Campeonato Nacional. Sin embargo, el encuentro fue suspendido, y la información se ratificó en el sitio de la ANFP. 

➡️ La razón de la ANFP para permitir la suspensión del U de Chile vs Everton

La razón es muy clara: el presidente de Azul Azul, Michael Clark, solicitó de forma oficial tanto a la ANFP y Everton el aplazamiento del partido, luego de la traumática experiencia vivida esta semana en Avellaneda con incidentes gravísimos, que dejaron varios hinchas de la U heridos.

Así lo expuso Clark en un comunicado leído este viernes en el CDA: "Nuestra institución está profundamente golpeada por los hechos acaecidos, razón por la cual hemos solicitado respetuosamente a Everton y la ANFP la reprogramación de este partido".

"Agradecemos profundamente a ambas instituciones el apoyo y comprensión que hemos recibido por parte de ellos", añadió.

📅 ¿Cuándo se jugará el duelo de U de Chile vs Everton?

El duelo de U de Chile vs Everton, que debía jugarse este domingo 24 de agosto a las 15:00 horas en Ñuñoa, no tiene nueva fecha programada por parte de la ANFP.

Debe haber reuniones entre todos los actores involucrados para determinar la fecha y hora del compromiso entre los meses que restan de Campeonato Nacional.

🔗 ¿Dónde saber más de U de Chile?

Para saber más de U de Chile debes acceder a Al Aire Libre.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
