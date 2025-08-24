¿Se quedan sin Superclásico? Dos figuras de la U de Chile encendieron las alarmas en el CDA

Tras días de mucha tensión por la brutal violencia vivida en el duelo de Universidad de Chile con Independiente en Argentina, ahora la preocupación azul se vuelca a la cancha. El estado físico de dos de los inamovibles de Gustavo Álvarez encendieron las alarmas y genera dudas a una semana del Superclásico con Colo Colo.

Uo de ellos es Gabriel Castellón, quien tuvo que abandonar en el entretiempo del duelo por la Sudamericana y apenas llegó a Chile, se sometió a exámenes médicos por los problemas musculares que obligaron a Cristopher Toselli a tomar su lugar.

📌 Gabriel Castellón y otra figura azul son duda para el Superclásico

Según la información de Emisora Bullanguera, los exámenes que se realizó el portero formado en Santiago Wanderers, confirmaron un desgarro en el isquiotibial que mantiene en vilo al club.

La situación genera incertidumbre de cara al Superclásico, ya que no es el único titular en duda: Israel Poblete también atraviesa molestias que podrían dejarlo fuera del choque más esperado por la hinchada.

🩺 La esperanza azul está en manos del cuerpo médico

En el Centro Deportivo Azul, toda la atención está puesta en el médico Hugo Marambio, conocido por su capacidad para recuperar jugadores clave en tiempos críticos. Castellón iniciará un proceso de recuperación intensivo, con la esperanza de llegar al duelo ante los albos.

El cuerpo técnico de Gustavo Álvarez analiza cada detalle para no desarmar su esquema titular, pero la realidad es que la U podría enfrentar el Superclásico con cambios forzados si los tiempos de recuperación no se cumplen.