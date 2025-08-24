El ninguneo a Independiente por parte de la Conmebol que ilusiona a la U de Chile

La violencia en el Estadio Libertadores de América durante el choque entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana 2025 no solo dejó sanciones pendientes, también abrió una batalla política que desnuda la debilidad del club argentino.

El lobby que intentó la dirigencia de Independiente en Paraguay terminó en un verdadero papelón: no fueron recibidos como esperaban, y lo que buscaba ser un golpe contra la U se transformó en un durísimo revés institucional.

🚪 El ninguneo de Conmebol a Independiente

Según reveló el periodista Pablo Carroza, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, no quiso escuchar las quejas de Independiente, que pretendía responsabilizar a Universidad de Chile por los incidentes en Avellaneda.

"Son los que viajaron a Paraguay para pedir los puntos diciendo que Independiente no había hecho nada y que en realidad los antecedentes los tenían los chilenos", explicó Carroza.

La situación se volvió aún más incómoda cuando el propio timonel del Rojo, Néstor Grindetti, fue completamente ignorado en la sede de Conmebol. "Ni siquiera lo recibieron cuando estuvo en Paraguay", añadió el comunicador.

⚠️ Una crisis que ilusiona a la U

El ninguneo a Independiente no sólo refleja el quiebre dirigencial que vive el club, sino que también abre una ventana de ilusión para la U. "¿A ustedes no les llama la atención que desde la AFA le hayan quitado el apoyo a la comisión directiva de Independiente? Se la mandaron y tienen que entender que les tocó perder", disparó Carroza.

Hoy el Rojo está sin respaldo político, con sus hinchas exigiendo cambios drásticos, mientras que la U espera atenta el desenlace. Lo cierto es que el lobby fracasó, y en el ambiente azul empieza a crecer la sensación de que la Conmebol no compró el discurso argentino.