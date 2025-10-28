U de Chile se juega la vida este jueves en la Copa Sudamericana 2025: los Azules juegan su partido más importante en los últimos años, en la semifinal de vuelta contra Lanús en Argentina, y los hinchas están muy ansiosos pese a que no podrán estar en el compromiso, por el castigo que arrastra el club por la barbarie en Avellaneda.

Es por esto que, hay una convocatoria para un banderazo para este miércoles en el Centro Deportivo Azul, antes del viaje del elenco azul, aunque un diputado que quiere frenar esta actividad.

El diputado que quiere frenar el banderazo de hinchas de U de Chile

Se trata de Eduardo Durán, diputado por el distrito 13, quien envió una carta al delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, para evitar el desarrollo del banderazo de U de Chile, esperando que “disponga las medidas necesarias para impedir la realización de este banderazo y que Carabineros actúe de manera preventiva para evitar la concentración de personas en el lugar”.

También apuntó al alcalde de La Cisterna, Joel Olmos: “(Debe) tomar cartas en el asunto y ejercer su deber de proteger a la comunidad, coordinando acciones municipales que resguarden la paz y convivencia local.

Las razones del diputado Eduardo Durán para buscar la suspensión del banderazo de U de Chile

“Este tipo de actividades ha derivado reiteradamente en graves desórdenes, lanzamiento de fuegos artificiales, daños al espacio público y actos de violencia que alteran la tranquilidad y seguridad de los vecinos, señaló.

“En los últimos dos banderazos se registraron hechos graves, uno que terminó con un incendio en La Serena y otro, la semana pasada, con incidentes en el Hotel Hilton del aeropuerto y enfrentamientos con Carabineros en el Estadio Nacional”, añadió.

“Estos antecedentes demuestran que no son actividades espontáneas ni pacíficas, sino convocatorias de alto riesgo, con un patrón de violencia y descontrol que amenaza directamente la seguridad pública… El derecho al deporte o la pasión por el fútbol no pueden ser excusa para la violencia. Los vecinos de La Cisterna merecen vivir en paz, sin miedo ni sobresaltos cada vez que hay un banderazo”, sentenció.