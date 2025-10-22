La U de Chile vuelve a soñar en grande en la Copa Sudamericana 2025. Catorce años después del título histórico conseguido por el equipo de Jorge Sampaoli, los azules buscan volver a instalarse en una final internacional. En aquella recordada campaña de 2011, el club se consagró campeón invicto, levantando el primer y único trofeo continental para el fútbol chileno. Hoy, el desafío es distinto, pero la ilusión es la misma: volver a escribir historia ante Lanús, un rival con experiencia y pasado ganador en el certamen.

El elenco dirigido por Gustavo Álvarez llega fortalecido tras dejar en el camino a Alianza Lima y quiere aprovechar la localía en el Estadio Nacional para dar el primer golpe en esta semifinal. Sin embargo, la serie es de 180 minutos y muchos hinchas se preguntan qué pasará si ambos equipos terminan igualados. El reglamento de la Conmebol ya lo establece claramente: no hay margen para especulaciones.

❓ ¿Qué pasa si hay igualdad entre la U de Chile vs Lanús en la semifinal de la Sudamericana?

De acuerdo con el artículo 2.4.4 del reglamento oficial de la Copa Sudamericana 2025, las semifinales se definen bajo dos criterios concretos:

Diferencia de goles en el marcador global. Tanda de penales, si la igualdad persiste.

No existe la regla del gol de visita ni se contempla tiempo extra. Por lo tanto, si la llave entre Universidad de Chile y Lanús finaliza igualada tras los dos partidos (ida en Santiago y vuelta en Buenos Aires), el finalista se decidirá desde los doce pasos.

⚽ ¿Qué resultados necesita la U de Chile para clasificar a la final de la Copa Sudamericana?

La serie llega completamente abierta. Los dirigidos por Álvarez deberán aprovechar su localía en la ida en el Estadio Nacional y cerrar con jerarquía en la revancha del Néstor Díaz Pérez.

Estos son los escenarios posibles para los azules:

Resultado global Qué pasa con la U de Chile Victoria de la U de Chile Clasifica directo a la final Empate global Se define por penales Derrota global Queda eliminada del torneo

⏱️ ¿Se juega tiempo extra en el U de Chile vs Lanús?

No. En las semifinales de la Copa Sudamericana no hay prórroga. Si ambos equipos igualan en el marcador global, la definición será directamente por penales, tal como lo estipula el reglamento Conmebol desde la temporada 2023.

🏟️ ¿Cuándo y dónde se juegan los partidos entre la U de Chile y Lanús?

La ida se disputa este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, con arbitraje del brasileño Anderson Daronco.

La vuelta está programada para el miércoles 30 de octubre, a la misma hora, en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, donde se conocerá al primer finalista de la Copa Sudamericana 2025.

El vencedor enfrentará al ganador del cruce entre Independiente del Valle (Ecuador) y Atlético Mineiro (Brasil), en busca del título continental.

🔥 ¿Qué antecedentes recientes marcan la llave U de Chile vs Lanús?

Ambos equipos llegan con confianza. La U viene de dejar en el camino a Alianza Lima, mientras que Lanús eliminó a Fluminense en una llave cargada de intensidad.

El único antecedente directo entre ambos se remonta a los octavos de final de la Sudamericana 2013, cuando el “Granate” eliminó a los azules y terminó coronándose campeón. Hoy, doce años más tarde, el cuadro chileno busca revancha con una generación liderada por Charles Aránguiz, símbolo del club y bicampeón de América con La Roja.

