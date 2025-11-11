Colo Colo vs U de Chile cierran el año mirando la parte alta de la tabla con objetivos distintos, pero con un destino que puede terminar igual. La U pelea por asegurar Copa Libertadores; el Cacique, por recuperar terreno y meterse en zona internacional.

Sin embargo, las matemáticas del torneo los pueden llevar al mismo lugar: la Copa Sudamericana 2026. Y allí el reglamento es claro: los cupos chilenos se sortean entre sí. Si ambos entran, el Superclásico se puede jugar en la primera fase y a partido único.

⚽ ¿Qué tiene que pasar para que Colo Colo y la U de Chile se crucen en la Copa Sudamericana 2026?

Para que el Superclásico se dé en la Sudamericana, los dos deben terminar dentro de los cuatro cupos chilenos al torneo, es decir, entre el 4° y el 7° lugar del Campeonato Nacional. Hoy la U está 4° con 48 puntos, peleando por entrar a la Libertadores, pero su cierre es cualquier cosa menos sencillo: visita a O’Higgins en Rancagua, recibe al campeón Coquimbo Unido, y cierra contra Iquique, que llega urgido por zafar del descenso. Si los azules tropiezan en esa seguidilla, se tendrán que conformar con el segundo torneo continental en importancia.

Colo Colo, por su parte, aparece 8° con 41 puntos, fuera de la zona internacional. Pero sus últimas tres fechas son decisivas ante rivales directos: La Calera, Cobresal y Audax Italiano. Si el Cacique suma una racha final de triunfos, pasará a uno o dos de ellos y entrará a la Sudamericana.

🔥 ¿Cuál es la probabilidad de un Superclásico en la Sudamericana 2026?

Según el formato actual:

4 equipos entran en sorteo

Se forman 2 duelos

Probabilidad matemática: 1 de 3 (33%) de que Colo Colo y la U de Chile se enfrenten. Y como es partido único, sería en el Estadio Nacional o en el Monumental, dependiendo del sorteo.

📚 ¿Cuántas veces se enfrentaron Colo Colo y la U de Chile en torneos internacionales?

La historia dice que casi nunca. A pesar de ser el Superclásico más grande del país, Colo Colo y Universidad de Chile solo se han cruzado una vez en un torneo internacional oficial, y fue en la Copa Mercosur 1999, en un grupo que además compartieron con Flamengo y Olimpia.

En aquella edición, ambos partidos fueron muy distintos:

U de Chile 0–2 Colo Colo

28 de julio de 1999 – Estadio Nacional

El Cacique se llevó el triunfo gracias a un partido sólido y efectivo, en un clásico jugado con estadio lleno y clima de Copa.

28 de julio de 1999 – Estadio Nacional El Cacique se llevó el triunfo gracias a un partido sólido y efectivo, en un clásico jugado con estadio lleno y clima de Copa. Colo Colo 0–0 U de Chile

9 de septiembre de 1999 – Estadio Monumental

Un duelo más táctico, con pocas ocasiones y que terminó sellando la eliminación azul del torneo.

En el grupo E, la tabla final terminó así:

Pos. Equipo Pts GF 1. Olimpia 12 10 7 2. Flamengo 10 16 8 3. Colo Colo 8 6 8 4. U de Chile 4 4 13

Desde entonces, jamás volvieron a cruzarse en una copa internacional. Nunca jugaron Copa Libertadores entre sí.

Tampoco coincidieron en Sudamericana desde la implementación del formato actual.

Por eso, si el sorteo de la Sudamericana 2026 los empareja ahora, sería solo la segunda vez en la historia que Colo Colo y la U chocan en el plano internacional, con un peso histórico, mediático y emocional gigantesco.

🏁 La recta final de Colo Colo vs U de Chile en el Campeonato Nacional (clave para este escenario)

Colo Colo:

vs U. La Calera – 23/11

vs Cobresal – 30/11

vs Audax Italiano – 7/12

Universidad de Chile:

vs O’Higgins (visitante) – 23/11

vs Coquimbo Unido – 30/11

vs Iquique – 7/12

