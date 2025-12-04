Universidad de Chile cerrará su temporada este sábado cuando visite a Deportes Iquique con la ilusión de conseguir un cupo a la próxima Copa Libertadores.

Luego del partido ante los Dragones Celestes comenzarán los balances en el Centro Deportivo Azul. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez tuvo un 2025 irregular en el plano nacional, donde no pudo pelear por el título y se despidió tempranamente en la Copa Chile.

Sin embargo, en el ámbito internacional volvió a competir. Primero en la Copa Libertadores, donde consiguió un importante triunfo en Argentina y también venció al campeón vigente en Santiago. Aunque lo más destacado llegó en la Copa Sudamericana, donde alcanzó las semifinales tras catorce años, lo que generó importantes ganancias al club.

💰 U de Chile destaca entre los equipos que más dinero ganaron en la Sudamericana

Luego que terminaran sus competencias, la Conmebol compartió este jueves el listado de los clubes que más dinero recaudaron durante su participación en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

En esta última competición, la Universidad de Chile destacó como uno de los equipos que recibió mayores ingresos. Tras alcanzar las semifinales, los azules se ubicaron en el sexto lugar con un premio total de 2,6 millones de dólares.

Los universitarios solo fueron superados por el campeón Lanús (US$9.845.000), el subcampeón Atlético Mineiro (US$5.730.000), Once Caldas (US$3.385.000), Fluminense (US$2.660.000) e Independiente del Valle (US$2.600.000).

😮 Otro equipo chileno figuran en el top ten

De acuerdo a los datos entregados por la Conmebol, en la presente edición de la Copa Sudamericana se repartieron US$78.775.000, con lo que se estableció un nuevo récord de ingresos recibidos por los clubes.

Sin embargo, la U de Chile no es el único equipo nacional que figura en el listado, sino que hay otro más. Se trata de Palestino, elenco que se ubicó en el noveno lugar del ranking.

El ‘Tino’ recibió US$ 1.995.000 por alcanzar la fase de playoffs. Los árabes disputaron la fase de grupos del certamen, donde culminaron en el segundo lugar, por lo que debieron jugar un partido de definición para intentar acceder a los octavos de final. En esa ronda cayeron ante Bolívar, equipo que venía de la Copa Libertadores.

