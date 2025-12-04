Universidad de Chile volvió al mercado a buscar técnico, luego de que Gustavo Álvarez confirmara que no seguirá en la banca para la próxima temporada. El entrenador explicó que su salida responde a un “desgaste profundo”, abriendo de inmediato un escenario que la dirigencia azul sabía que tarde o temprano llegaría.

Con el plantel aún asimilando la noticia, en el CDA ya se activaron los teléfonos. Y según el periodista Renzo Luvecce, especialista en mercado de pases, una dupla técnica con trayectoria, identidad marcada y un reciente título aparece como la carta que seduce al equipo laico.

🔵 La dupla sorpresa que seduce a la U toma fuerza para 2025

La U busca un cuerpo técnico capaz de mantener la línea de trabajo instalada por Álvarez, pero también que aporte aire fresco a un plantel que quedó golpeado en el tramo final del año. En ese contexto, el binomio argentino compuesto por Favio Orsi y Sergio Gómez comenzó a ser mencionado con fuerza.

Ambos vienen de un ciclo exitoso en Platense, donde se coronaron campeones del Torneo de Apertura 2025, consolidándose como una de las revelaciones del fútbol argentino. Tras levantar la copa, renunciaron por decisión propia, quedando disponibles para un nuevo desafío.

Según reveló el profesional, la dirigencia azul ya tiene información sobre su metodología, marcada por la intensidad, el análisis minucioso del rival y un liderazgo compartido que ha dado resultados por más de una década.

🇦🇷 Una vieja opción que vuelve a la mesa azul

No es primera vez que Orsi y Gómez aparecen en el radar laico. Durante junio, cuando la continuidad de Álvarez estuvo nuevamente en duda, el comunicador argentino Martín Liberman aseguró que la dupla tuvo contactos preliminares con la institución, porque el DT de la U sonaba como opción para dirigir a La Roja.

En ese entonces, la situación no avanzó porque Álvarez continuó en el cargo y el interinato de la selección quedó en manos de Nicolás Córdova. Hoy, con el escenario completamente distinto, la carpeta vuelve a abrirse y la dupla argentina retoma protagonismo.