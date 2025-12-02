El entrenador de U de Chile, Gustavo Álvarez, respondió ante las críticas que recibió tras anunciar su salida del club, la que se materializará luego del final de la temporada 2025 con el partido del fin de semana contra Deportes Iquique.

Álvarez dio una conferencia de prensa que dejó importantes reacciones en los hinchas y también en la dirigencia de Azul Azul. De hecho, Michael Clark aseguró que no fue el momento adecuado para que el DT manifestara su deseo de partir.

😱🧐 Gustavo Álvarez y su reacción ante las críticas por su anuncio de salida en U de Chile

En diálogo con TNT Sports, Gustavo Álvarez señaló: “Yo fui muy claro con eso. Era la última conferencia del año en el CDA. Después de un partido, con todas las emociones que ustedes ven, no es para tocar un tema, para mi criterio, importante. Y luego en Iquique, cuando termine el partido, va a ser una situación similar”.

Además, descartó que su anuncio haya afectado el empate 1-1 de U de Chile contra Coquimbo: “Con eso no hay problema. El equipo hoy mostró la entereza, la entrega, la convicción de siempre. Si se duda si eso pudo haber afectado al equipo o no, para mí no repercutió en lo más mínimo”.

📋 Gustavo Álvarez también analizó el empate de U de Chile vs Coquimbo

Por otra parte, Gustavo Álvarez analizó la igualdad de U de Chile vs Coquimbo: “El partido me parece que arrancamos dominándolo. Luego tenemos una opción muy clara de Javier (Altamirano), seguimos dominando, volvemos a tener una de Lucas Di Yorio. Pero fuimos en profundidad de más a menos”.

“Ellos nos inquietan con una pelota parada. Una jugada preparada. Y un error nuestro en salida, que era la forma de llegar. Segundo tiempo decido el cambio para tener más peso ofensivo. Sacar un central y poner un 9. Ellos tuvieron dos contras con Zavala. Pero nosotros merodeamos el gol. Quizás nos faltó un tanto de claridad y contundencia. Una entrega muy grande del equipo”, añadió.

Asimismo palpitó el encuentro frente a Iquique: “Trataremos de ganar. Es nuestra obligación. Y depender de otros resultados. Vamos a prepararnos para esta última fecha y conseguir el objetivo”.