Una amarga eliminación fue la que sufrió U de Chile de la Copa Sudamericana 2025 a manos de Lanús en Argentina, encuentro en el que los azules no pudieron exponer su mejor versión en la cancha y lamentaron además un partido condicionado por el mal arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

Claramente las sensaciones en la interna del elenco universitario fueron de absoluta desazón, algo que el propio presidente de Azul Azul Michael Clark se encargó de dejar en claro repasando incluso a la ANFP al traer nuevamente a colación el poco tiempo de descanso que tuvieron entre su participación en estas semifinales del torneo continental.

"QUIZÁS SI HUBIÉSEMOS LLEGADO CON ALGUNOS DÍAS MÁS LIBRES PODRÍAMOS HABER TENIDO MÁS CHISPA"



Michael Clark, presidente de Azul Azul, lamentó no tener un mayor descanso de cara al duelo ante Lanús por Copa Sudamericana.



Luego de consumarse el adiós a la Copa Sudamericana en tierras argentinas, Michael Clark entregó sus impresiones sobre el hecho de haberse quedado a solo un paso de la final del certamen, no sin volver a tirar dardos hacia la ANFP y la poca flexibilidad que hubo para acomodar el calendario de los azules estas últimas semanas.

“Efectivamente el fútbol es irrepetible, no hay un contrafactual, pero yo creo que quizás si llegábamos con unos días libres más hubiésemos tenido más chispa“, apuntó Clark en una clara alusión a haber tenido que jugar el clásico ante la UC en medio de esta serie con Lanús, algo que desde el club laico buscaron hasta el cansancio evitar pero recibiendo constantes portazos desde la ANFP.

Incluso, consultado por si aquel clásico incidió en la ausencia de Lucas Assadi por lesión ante Lanús Clark señaló que: “Yo creo que sí, lógico. Lucas es un jugador importantísimo y para este partido hubiese estado perfecto. Ahora está roto y tiene para harto tiempo, eso pasa factura”.

Hay que recordar que tras el clásico del pasado domingo en el Claro Arena, el presidente de Azul Azul no se guardó nada y manifestó que: “A la ANFP le importa un comino la carga de los jugadores y no le gusta que a la U le vaya bien en copas internacionales”, algo que volvió a subrayar luego de este traspié que apagó el sueño de la U en el plano internacional.