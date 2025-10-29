Universidad de Chile enfrentará uno de sus partidos más importantes de la década este jueves, cuando visite a Lanús por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana tras igualar 2-2 en el partido de ida.

Los azules, que buscarán el paso a la segunda final internacional de su historia, volverán a Argentina en el certamen continental luego de la barbarie de Avellaneda, la cual tuvo lugar en el duelo frente a Independiente.

Producto de la sanción impuesta por Conmebol, el partido frente a los granates se jugará solo con hinchas locales. Pese a ello, al otro lado de la cordillera preparan un importante despliegue de seguridad para evitar cualquier tipo de incidentes.

​👮‍♂️ El importante despliegue de seguridad que espera a U de Chile

A poco más de 24 horas del duelo entre la U de Chile y Lanús, el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires trabaja en un despliegue de seguridad que tiene como objetivo garantizar el desarrollo normal de la semifinal.

Para ello, se desplegarán 600 policías de la Provincia de Buenos Aires y 80 guardias de seguridad privada en el Estadio Ciudad de Lanús. Sin embargo, eso no es todo, puesto que también se dispondrá de una ‘burbuja de seguridad’ para la delegación azul.

Esta contará con apoyo de infantería, motos y vehículos policiales para escoltar a los universitarios ida y vuelta desde su concentración en Ezeiza hasta el estadio de los granates.

😮 En la U de Chile van preparados para un ambiente hostil

En la antesala de la revancha, el portero de Universidad de Chile, Gabriel Castellón, reconoció que el plantel está preparado para un clima caliente en Buenos Aires, sobre todo por el reciente episodio vivido por el equipo azul en Avellaneda.

“Sabemos que será una situación hostil la visita a Argentina, se ha generado mucho una rivalidad, tanto por los hinchas en Avellaneda como la final Sub 20 en Chile”, declaró el guardameta en conferencia de prensa.

“Estoy en contra de cualquier agresión, sea al club que sea, el fútbol es lo más lindo que hay y debe definirse en cancha. Entonces es una visita difícil”, sentenció.

