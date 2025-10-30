La U de Chile jugará esta tarde su partido más importante de la temporada frente a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Azules y Granates igualaron 2-2 en la ida en el Estadio nacional y se prevé un duelo muy reñido en el Estadio Néstor Díaz Pérez.

Gustavo Álvarez tendrá que echar mano a su equipo y ajustar algunas piezas, porque no podrá contar con dos de sus mejores hombres para este duelo: Matías Sepúlveda y Lucas Assadi.

El DT de la U ya tomó una decisión y definió a los once que jugarán frente a Lanús. La gran incógnita era la ofensiva, pero Álvarez no va a experimentar y confiará en los delanteros que le dieron el último triunfo a la U de Chile.

⚽ La U saldrá en Lanús con el mismo ataque que les dio su última victoria

La planificación de esta semana en la U para el cruce con Lanús estuvo marcada por la sensible baja de Lucas Assadi, quien salió desgarrado del último clásico entre los azules y U Católica y se perderá lo que resta de temporada, por lo que Álvarez se vio obligado a mover el tablero para cubrir la ausencia de una de sus máximas figuras.

De esa manera, el DT del elenco del Chuncho no come vidrio y apuesta por el ataque que le dio su último triunfo en el marco del campeonato local ante Palestino, el cual está conformado por Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

Por otro lado, si bien Matías Sepúlveda logró recuperarse de su lesión y viajar junto con el resto del plantel lo más seguro es que su lugar en la banda izquierda sea ocupado por Felipe Salomoni, mientras que en el centro del campo Charles Arángiz estará acompañado de Israel Poblete en desmedro de Marcelo Díaz, quien fue titular y jugó casi todo el encuentro ante la UC.

Guerra y Di Yorio buscarán el gol en la revancha ante Lanús/ © Photosport

✅ La formación de U de Chile ante Lanús por el paso a la final de la Sudamericana

De esta manera, la más segura alineación estelar de la U ante Lanús en Argentina será un 3-5-2, un esquema al que Álvarez ya ha recurrido en el pasado.

Así, el XI titular azul será con: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano en los volantes; dejando en ataque a Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

¿Qué te parece el XI de la U de Chile para enfrentar a Lanús? Déjanos tus comentarios y sugerencias para Gustavo Álvarez.