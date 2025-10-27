La reciente lesión de Lucas Assadi ha encendido las alarmas en el mundo azul. Según los exámenes médicos tras la Fecha 25, el talentoso volante creatuvo sufrió una lesión musculotendinosa del isquiotibial con compromiso del tendón conjunto semitendinoso/bíceps femoral.
Esta baja repentina cambia el rumbo de la recta final de la campaña para la U y plantea serias dudas sobre su disposición para volver a entrenar y competir.
🩺 Lesión musculotendinosa de Assadi afecta su disponibilidad
Tras ingresar desde el banco en el clásico entre la U y Universidad Católica, pidió el cambio por una molestia que luego se confirmó como un compromiso serio del tendón semitendinoso/bíceps femoral. La gravedad del diagnóstico hace prever un período prolongado de recuperación: medios estiman una baja de entre cuatro a seis semanas, lo que prácticamente lo excluye del tramo final del torneo y del importante duelo internacional ante Lanús por Copa Sudamericana.
🔄 El impacto de la lesión de Assadi en U de Chile
Con la baja del volante de 21 años, la clave es definir quién asumirá el rol de generador ofensivo en el equipo de Gustavo Álvarez. El técnico deberá considerar alternativas como Nicolás Guerra o combinar otras piezas ofensivas para no perder profundidad y verticalidad en los últimos encuentros.
En lo institucional, la baja de Assadi también llega en un momento decisivo: la U está en la antesala de una semifinal de la Copa Sudamericana 2025 ante Lanús y su ausencia puede alterar la estrategia y el ánimo del plantel.
🏥 Los partidos que se perderá Assadi por lesión
Según el diagnóstico de tres semanas de recuperación, el volante azul quedará descartado para:
- Revancha semifinal Copa Sudamericana vs Lanús, 30 de octubre
- Visita a Huachipato, 2 de noviembre
- Partido pendiente vs Everton, 5 de noviembre
- Frente a Deportes Limache, 9 de noviembre