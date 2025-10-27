Con el cierre del torneo a la vuelta de la esquina, Universidad de Chile no tiene respiro. Tras su exigente viaje a Buenos Aires para enfrentar a Lanús por la semifinal de la Copa Sudamericana, los dirigidos por Gustavo Álvarez deberán volver a enfocarse en el Campeonato Nacional, donde los espera un siempre incómodo Huachipato en Talcahuano.

El compromiso, programado para este domingo por la fecha 26, ya comenzó a generar repercusiones, y no precisamente por lo futbolístico. Los hinchas azules y acereros quedaron impactados con los valores que el club local fijó para el encuentro.

🔵 Precios para Huachipato vs U de Chile generan polémica

Huachipato anunció que la venta de entradas arrancará este lunes a las 20:00 horas mediante plataformas digitales, pero los precios no pasaron inadvertidos. Las galerías, destinadas para ambas hinchadas, tendrán un costo de $25.000, mientras que la Tribuna Preferencial se fijó en $40.000 y la Oficial alcanzará los $70.000.

Sin embargo, los valores más altos generaron revuelo. La Terraza VIP, que incluye camisetas, catering y estacionamiento para dos personas, cuesta $400.000, y el Palco Principal llega a $800.000, aunque con espacio para ocho asistentes.

💰 Hinchas molestos ante los altos valores

Las redes sociales rápidamente se llenaron de comentarios. Algunos justificaron los precios por la importancia del duelo, mientras la mayoría los calificaron como un exceso. El recinto de Talcahuano suele presentar buena asistencia, pero la duda quedó instalada: ¿estará el Estadio Talcahuano lleno con estas cifras?

El encuentro entre Huachipato y la U promete, y aunque el balón aún no rueda, el valor de las entradas ya se robó algo más que el protagonismo de la previa.