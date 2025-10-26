U de Chile cayó en el Clásico Universitario, pero su entrenador, Gustavo Álvarez, sorprendió a todos en conferencia de prensa con un diagnóstico que pocos esperaban. El DT aseguró estar viviendo su “mejor momento del año”, incluso tras una derrota dolorosa. En un contexto donde la crítica apuntaba al rendimiento y al resultado, el argentino eligió enfocarse en el proceso, los objetivos a largo plazo y el equilibrio emocional.

Frente a los micrófonos, Álvarez repasó los puntos altos y bajos del encuentro, explicó las razones tácticas detrás de sus decisiones y analizó el rendimiento de figuras como Lucas Assadi, quien salió lesionado. Pero lo que más llamó la atención fue su discurso de resiliencia y optimismo, que contrasta con la frustración del hincha.

📌 “Estoy más entero y más contento que nunca”, dijo Álvarez tras perder

El técnico de la U se mostró firme pese al traspié: “Para mí es el mejor momento del año. A nadie le gusta perder un clásico, pero yo estoy firme y contento”, declaró. Álvarez argumentó su postura con una visión global del semestre: “Seguimos compitiendo internacionalmente, estamos arriba en el torneo nacional y ganamos una Supercopa”. Para el DT, estos logros sustentan su estado de ánimo y proyectan una confianza que busca transmitir al plantel.

⚽ El análisis táctico tras el Clásico Universitario

Gustavo Álvarez fue autocrítico con el primer tiempo: reconoció problemas en la salida y que la UC fue más clara. Tras la expulsión de Gary Medel, movió el esquema a un ofensivo 4-3-3, pero el gol rival condicionó todo. “Después del gol tuvimos la pelota, pero no generamos peligro. Católica fue un justo ganador”, admitió.



Pese a las críticas, no quiso usar la programación como excusa: “Hablar del jueves sería llorar. Hay que tener equilibrio”.

🩺 La lesión de Lucas Assadi preocupa al cuerpo técnico

La preocupación médica de la jornada fue Lucas Assadi. El joven pidió el cambio por una molestia muscular y será sometido a exámenes. Álvarez no quiso adelantarse: “Sintió algo en la pierna y se irá a hacer estudios ahora mismo”. Su estado será clave de cara al próximo duelo, nada más que las semifinales de Copa Sudamericana, ante Lanús, en Argentina.

📅 ¿Cuándo juega Lanús vs U de Chile?

Este jueves 30 de octubre desde las 19:00 horas en Buenos Aires, Argentina. Toda la cobertura estará en Al Aire Libre.