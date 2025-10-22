Universidad de Chile quiere seguir soñando en el plano internacional. Los azules recibirán a Lanús este jueves por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana en busca de dar el primer golpe para acercarse a la segunda final de su historia.

Sin embargo, el desafío no será fácil. Los granates no solo llegan sin conocer de derrotas en los últimos ocho partidos, sino que también ostentan un imponente registro en la llave de los cuatro mejores del torneo.

Gustavo Álvarez, entrenador de los universitarios, es consciente de ello. Por esto, en la antesala del crucial encuentro, destacó las virtudes de su rival, y además, reveló cuál es el principal objetivo del equipo en esta recta final del año.

⚽ En U de Chile destacan las cualidades de Lanús

En primer lugar, el DT azul señaló que “todos sus jugadores tienen virtudes. Es un buen equipo, organizado y práctico. Saben muy bien a lo que juegan, con un proceso largo con su entrenador. Hay virtudes en los defensas, mediocampistas y delanteros que hacen que el equipo funcione”.

“Sabemos el rival al que vamos a enfrentar y sabemos muy bien lo que tenemos que hacer para tener un buen partido”, agregó.

😮 Gustavo Álvarez reveló la prioridad de U de Chile en la recta final

Universidad de Chile enfrentará un complejo calendario en los próximos días. Y es que además de las semifinales ante el elenco argentino, también enfrentará el Clásico Universitario y otros importantes duelos en el Campeonato Nacional.

En ese sentido, Gustavo Álvarez no dudó y aclaró cuál es el objetivo de su equipo. “Estamos 100% en Lanús. Uno analiza que tenemos seis partidos, pero la prioridad, el enfoque en planificación, es 100% Lanús”, concluyó.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Lanús?

La semifinal de ida de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús se jugará este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional.

Lamentablemente para los azules, este partido se llevará a cabo sin público debido a la sanción impuesta por Conmebol tras los graves hechos de violencia que tuvieron lugar en Avellaneda en la serie ante Independiente.

🔗 Sigue las novedades de la U de Chile y todo lo que pase en su llave frente a Lanús en Al Aire Libre.