Universidad de Chile enfrentará un trascendental compromiso este jueves, cuando reciba a Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2025 en un partido clave en sus aspiraciones internacionales.

Para ello, el entrenador de los azules, Gustavo Álvarez, ha trabajado durante días el equipo que parará frente a los granates. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que los universitarios sumaron a un inesperado refuerzo para la llave frente a los trasandinos.

😱 U de Chile sorprende con volante argentino para medirse a Lanús

Con la clasificación a la llave de los cuatro mejores del certamen continental, Universidad de Chile podía hacer cambios en su lista de buena fe e incorporar refuerzos para la recta final del torneo.

Esto fue aprovechado por el club, que decidió hacer un sorpresivo cambio. Según reveló Emisora Bullanguera, la U incorporó a Lucas Barrera, volante del equipo Sub 20 de los universitarios, por lo que podrá ser una alternativa ante Lanús.

🤔 ¿Quién es Lucas Barrera en U de Chile?

Lucas Barrera es un mediocampista argentino que pertenece a las series menores de Universidad de Chile que puede desempeñarse como volante mixto o creativo, y que se ha convertido en una de las principales figuras de las inferiores.

Barrera llegó al Centro Deportivo Azul a través de Gustavo Canales y lo hizo cruzando la vereda desde uno de los clásicos rivales: Universidad Católica. De hecho, en agosto pasado, el joven volante anotó uno de los goles en la victoria azul por 4-1 sobre los cruzados en el Clásico Universitario juvenil.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile recibirá a Lanús este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El partido de vuelta entre azules y granates se llevará a cabo la próxima semana (jueves 30) en el mismo horario en Argentina.

