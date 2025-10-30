U de Chile quedó eliminada de la Copa Sudamericana 2025 con polémica, ya que varios cobros del árbitro venezolano Alexis Herrera favorecieron claramente a Lanús, incluso en el gol de Rodrigo Castillo que terminó definiendo la historia con triunfo de los locales.

Es por esto que, importantes dirigentes de Azul Azul dispararon con ventilador en su salida del estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez de Buenos Aires (Argentina), señalando claramente que se trató de un “robo”.

😡 Dirigentes de U de Chile acusan “robo” ante Lanús en la Copa Sudamericana

En diálogo con Radio Cooperativa, el director y abogado de Azul Azul, José Ramón Correa, expresó fiel a su estilo vehemente: “Fue un robo por donde se le mire”, añadiendo después en tono irónico que: “Estoy cuidando la billetera en este minuto, por si nos topamos con alguien”.

Después de esto, fue el gerente deportivo del club, Manuel Mayo, quien en diálogo con el mismo medio señaló: “Un robo”.

😥 El “robo” a U de Chile en el duelo ante Lanús por la Copa Sudamericana

Hubo dos cobros, principalmente, que fueron injustos y que perjudicaron claramente a U de Chile ante Lanús en Argentina por la Copa Sudamericana 2025: el primero de ellos fue la no expulsión de Agustín Cardozo por una patada en una de las rodillas de Javier Altamirano, antes de los 10 minutos de juego.

El segundo cobro polémico contra los universitarios ocurrió en el gol de Rodrigo Castillo, ya que en el origen de la jugada hubo un clara mano del delantero Eduardo “Toto” Salvio, no sancionada por el árbitro venezolano Alexis Herrera, por lo que el tanto fue viciado.

Lo peor de todo es que el juez Herrera no fue a revisar al VAR ninguna de las dos jugadas, pero sí lo hizo por ejemplo a la hora de anular el gol de Felipe Salomoni en U de Chile, acción que ocurrió solo minutos antes de la conquista de los dueños de casa.

