La U de Chile vive su semana más importante del año. El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez definirá su paso a la gran final de la Copa Sudamericana 2025 este jueves ante Lanús, tras el 2-2 de la ida en el Estadio Nacional.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó desde Buenos Aires: Lucas Assadi, quien estaba oficialmente descartado por lesión, fue incluido en la lista de jugadores citados, lo que generó conmoción entre los hinchas azules.

La noticia golpea por su contexto. Apenas 24 horas antes, el cuerpo médico del club había informado que el volante ofensivo sufría “una lesión musculotendinosa de isquiotibiales, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso/bíceps femoral”, que lo dejaría fuera de las canchas por al menos dos meses.

💥 ¿Por qué Lucas Assadi fue citado para Lanús vs U de Chile?

Según explicaron desde el entorno azul, el jugador viajó con el plantel principalmente para acompañar al grupo, pero su presencia en la nómina mantiene viva una mínima esperanza de que pueda reaparecer si la U logra avanzar a la final continental.

Assadi, figura clave en el segundo semestre, se lesionó en el Clásico Universitario ante la UC. Desde entonces, su recuperación se proyectaba larga, pero el club evalúa alternativas para acelerar el proceso si el equipo supera la llave ante Lanús.

En el programa Todos Somos Técnicos, Marcelo Díaz reveló una posibilidad médica que entusiasma a los hinchas: “Si la U llega a la final, el cuerpo médico evaluará un tratamiento con plaquetas para que Assadi pueda estar disponible”, explicó el exvolante azul.

⚽ ¿Cómo formará la U de Chile vs Lanús por la Sudamericana?

Con o sin Assadi, Gustavo Álvarez apostará por un once ofensivo que buscará repetir la intensidad mostrada en la ida.

La formación probable de la U de Chile sería: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Javier Altamirano, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

El partido se jugará este jueves a las 20:30 horas (de Chile) en el Estadio Ciudad de Lanús, y definirá al rival de Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, ya clasificado a la final en Asunción.

🔵 ¿Por qué la presencia de Assadi genera tanta ilusión en los hinchas?

Porque es el jugador más determinante de la U en 2025. Su talento, visión y gol lo convirtieron en la gran figura del plantel, y su eventual reaparición —aunque sea simbólica— revive la mística del equipo campeón de 2011, cuando la U conquistó la Copa Sudamericana de manera invicta bajo el mando de Jorge Sampaoli.

⚽ Los citados de la U Chile vs Lanús:

Arqueros: Gabriel Castellón, Cristopher Toselli, Pedro Garrido e Ignacio Sáez

Gabriel Castellón, Cristopher Toselli, Pedro Garrido e Ignacio Sáez Defensas: Fabián Hormazábal, Franco Calderon, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia, David Retamal, Nicolás Fernández y Antonio Díaz

Fabián Hormazábal, Franco Calderon, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia, David Retamal, Nicolás Fernández y Antonio Díaz Mediocampistas: Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Flavio Moya, Sebastián Rodríguez, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda, Felipe Salomoni y Javier Altamirano

Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Flavio Moya, Sebastián Rodríguez, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda, Felipe Salomoni y Javier Altamirano Atacantes: Lucas Assadi, Leandro Fernández, Ignacio Vásquez, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio

