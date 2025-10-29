La Copa Sudamericana 2025 se encamina a una definición no apta para cardíacos entre Lanús vs U de Chile. Si el empate global se mantiene tras los 90 minutos en el Estadio Ciudad de Lanús, la clasificación a la final de Asunción se decidirá desde el punto penal. En ese escenario, Gabriel Castellón y Nahuel Losada podrían transformarse en los grandes protagonistas de la noche.

Ambos llegan con recorridos distintos, pero con un mismo objetivo: llevar a sus equipos a la gloria continental y escribir una nueva página en la historia de los penales sudamericanos.

🧤¿Cuántos penales ha atajado Gabriel Castellón en su carrera?

El arquero chileno ha sido una de las figuras silenciosas de la Universidad de Chile durante la Sudamericana. Con reflejos rápidos, Castellón se consolidó bajo los tres palos del equipo de Gustavo Álvarez, siendo clave en la estabilidad defensiva azul.

📊 Eficacia en penales – carrera completa

Penales atajados: 7

Penales recibidos (no detenidos): 32

Efectividad total: 17,9 %

Último penal atajado: vs Fernando Zampedri (U Católica, 2023)

Último penal recibido: vs Pablo Aránguiz (U Española, agosto 2025)

Castellón ha enfrentado a ejecutores tales como Leonardo Gil, Mauricio Pinilla o Joaquín Larrivey, demostrando sangre fría en momentos de presión. Aunque no ha detenido penales en esta Sudamericana, su historial previo con Huachipato respalda su capacidad para responder en definiciones.

🔥 ¿Cuántos penales atajó Nahuel Losada y cuál es su eficacia con Lanús?

El portero argentino se ha consolidado como una de las figuras más seguras de Lanús. Su experiencia en Belgrano y Deportivo Pasto lo formó como arquero de reacciones felinas, acostumbrado a definir partidos cerrados desde los doce pasos.

📊 Eficacia en penales – carrera completa

Penales atajados: 5

Penales recibidos (no detenidos): 27

Efectividad total: 15,6 %

Último penal atajado: vs Leandro Díaz (Atlético Tucumán, mayo 2025)

Último penal recibido: vs Charles Aránguiz (U de Chile, 2-2 en la ida)

Losada ha enfrentado a figuras como Edinson Cavani, Ángel Di María, Roger Martínez y Adam Bareiro; no obstante, no registra paradas desde los doce pasos en competencias internacionales.

⚔️ ¿Quién tiene mejor eficacia en penales: Castellón o Losada?

Estadística Gabriel Castellón (U de Chile) Nahuel Losada (Lanús) Edad 32 años 32 años Nacionalidad Chile Argentina Penales atajados 7 5 Penales recibidos (no detenidos) 32 27 Efectividad total 17,9 % 15,6 % Último penal atajado vs Fernando Zampedri (2023) vs Leandro Díaz (2025) Último penal recibido vs Pablo Aránguiz (2025) vs Charles Aránguiz (2025) Mejor temporada 2021 (25 %) 2023 (22 %) Penales en torneos Conmebol 0 0

🧩 ¿Qué arquero tiene ventaja si el Lanús vs U de Chile se define por penales?

Las cifras frías son contundentes: Gabriel Castellón llega con una mayor cantidad de penales atajados (7) y un promedio histórico superior (17,9%) frente al 15,6% de Nahuel Losada, que aún no registra atajadas en torneos Conmebol.

El chileno, que ya ha enfrentado a lanzadores como Zampedri, Pinilla o Larrivey, combina reflejos y lectura de juego, mientras que Losada destaca por su calma y correcta elección del lado, aunque sus mejores registros se dieron en el fútbol argentino, no en el plano continental.

En una eventual tanda de penales, la ventaja estadística está del lado de Castellón, quien acumula más experiencia efectiva en definiciones nacionales y mejor rendimiento en el uno contra uno.

Sin embargo, la serenidad y temple de Losada podrían equilibrar la balanza en un contexto de alta presión, donde el factor mental puede ser tan decisivo como los números.

