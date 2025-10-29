El Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez será el escenario de una definición de alto voltaje. Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, buscará hacerse fuerte en casa para llegar a su tercera final del certamen (2013 y 2020), mientras que la U de Chile de Gustavo Álvarez sueña con repetir la hazaña de 2011 y transformarse en el primer club chileno en disputar dos finales de la Copa Sudamericana.

La llave quedó abierta tras el empate 2-2 en el Estadio Nacional, con doblete de Rodrigo Castillo para el “Granate” y los goles de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz, que reavivaron la ilusión azul.

🇦🇷 ¿Qué canal transmite Lanús vs U de Chile EN VIVO?

El partido será transmitido en Chile, Argentina y Latinoamérica por ESPN y DSports, señales disponibles en DirecTV (610 / 1610), además de su plataforma oficial DGO.

💻 TV: ESPN / DSports

ESPN / DSports 📲 Streaming: DGO, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Disney+ Estándar

🕒 ¿A qué hora juega Lanús vs U de Chile?

📆 Jueves 30 de octubre de 2025

⏰ 19:00 horas de Chile y Argentina / 00:00 GMT

🏟️ Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, Buenos Aires

📺 ¿Dónde ver Lanús vs U de Chile por ESPN?

La señal internacional de ESPN transmitirá el duelo en vivo para toda Sudamérica.

👉 ESPN en cableoperadores:

VTR: 48 (SD) / 843 (HD)

48 (SD) / 843 (HD) DirecTV: 621 (SD) / 1621 (HD)

621 (SD) / 1621 (HD) Entel: 212 (HD)

212 (HD) Claro: 174 (SD) / 474 (HD)

174 (SD) / 474 (HD) GTD/Telsur: 85 (SD) / 844 (HD)

85 (SD) / 844 (HD) Movistar: 480 (SD) / 884 (HD)

480 (SD) / 884 (HD) Zapping: 90 (HD)

📡 ¿Dónde ver Lanús vs U de Chile ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en DGO, la plataforma oficial de DirecTV, para Chile, Argentina y toda Latinoamérica.

📺 ¿Dónde ver Lanús vs U de Chile por DirecTV?

La señal de DSports transmitirá el partido por televisión en vivo para Chile y la región.

👉 DSports en cableoperadores:

DirecTV: 610 (SD) / 1610 (HD)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Lanús vs U de Chile?

El partido podrá verse en Chile y Latinoamérica a través de DSports y DGO, la plataforma de DIRECTV.

🔵 Formación confirmada de la U de Chile vs Lanús

U. de Chile (DT: Gustavo Álvarez):

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

⚫ Formación confirmada de Lanús vs U de Chile

Lanús (DT: Mauricio Pellegrino):

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo.

👨‍⚖️ Árbitros designados para Lanús vs U de Chile

Árbitro principal: Alexis Herrera (Venezuela)

Alexis Herrera (Venezuela) Asistentes: Lubin Torrealba (VEN) y Alberto Ponte (VEN)

Lubin Torrealba (VEN) y Alberto Ponte (VEN) 4° Árbitro: Alejandro Velázquez (VEN)

Alejandro Velázquez (VEN) VAR: Ángel Arteaga (VEN)

Ángel Arteaga (VEN) AVAR 1: Reyes Soto (VEN)

Reyes Soto (VEN) AVAR 2: Juan Soto (VEN)

Juan Soto (VEN) Asesor de árbitros: Hilton Moutinho (Brasil)

Hilton Moutinho (Brasil) Quality Manager: Oswaldo Segura (Ecuador)

📊 Antecedentes de Lanús vs U de Chile en torneos CONMEBOL

Lanús avanzó en 13 de las 14 series donde no perdió el partido de ida como visitante .

donde . La “U” pasó de ronda en las últimas dos llaves de Sudamericana en las que empató la ida jugando como local (Emelec 2012, IDV 2013).

de Sudamericana en las que empató la ida jugando como local (Emelec 2012, IDV 2013). Si clasifica, Universidad de Chile será el primer club chileno en llegar a dos finales de la Copa Sudamericana .

. Lanús solo perdió uno de sus últimos 13 partidos como local en fases eliminatorias del certamen.

🇦🇷 El historial de la U de Chile jugando en Argentina

La historia azul en suelo argentino ha sido compleja. Desde su debut en 1963 ante Boca Juniors, la U ha vivido noches memorables y otras amargas. En total, ha ganado solo tres veces en territorio trasandino: frente a Godoy Cruz (2012), Newell’s Old Boys (2013) y Estudiantes (2025).

Su último duelo fue ante Independiente por los octavos de final de esta misma Sudamericana, donde empataron 1-1 en Avellaneda, aunque el partido fue suspendido y posteriormente otorgado por secretaría a Universidad de Chile por decisión de Conmebol.

Partido Competencia Resultado Boca Juniors vs Universidad de Chile Libertadores 1963 1-0 River Plate vs Universidad de Chile Libertadores 1996 1-0 River Plate vs Universidad de Chile Libertadores 2000 3-1 Quilmes vs Universidad de Chile Libertadores 2005 1-1 Godoy Cruz vs Universidad de Chile Libertadores 2012 0-1 Boca Juniors vs Universidad de Chile Libertadores 2012 2-0 Newell’s Old Boys vs Universidad de Chile Libertadores 2013 1-2 Racing vs Universidad de Chile Libertadores 2018 1-0 San Lorenzo vs Universidad de Chile Libertadores 2021 2-0 Estudiantes vs Universidad de Chile Libertadores 2025 1-2 Independiente vs Universidad de Chile Sudamericana 2025 1-1 (victoria por secretaría)

En total, 3 victorias, 2 empates y 6 derrotas para los azules jugando en Argentina.

