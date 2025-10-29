El Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez será el escenario de una definición de alto voltaje. Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, buscará hacerse fuerte en casa para llegar a su tercera final del certamen (2013 y 2020), mientras que la U de Chile de Gustavo Álvarez sueña con repetir la hazaña de 2011 y transformarse en el primer club chileno en disputar dos finales de la Copa Sudamericana.
La llave quedó abierta tras el empate 2-2 en el Estadio Nacional, con doblete de Rodrigo Castillo para el “Granate” y los goles de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz, que reavivaron la ilusión azul.
🇦🇷 ¿Qué canal transmite Lanús vs U de Chile EN VIVO?
El partido será transmitido en Chile, Argentina y Latinoamérica por ESPN y DSports, señales disponibles en DirecTV (610 / 1610), además de su plataforma oficial DGO.
- 💻 TV: ESPN / DSports
- 📲 Streaming: DGO, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Disney+ Estándar
🕒 ¿A qué hora juega Lanús vs U de Chile?
- 📆 Jueves 30 de octubre de 2025
- ⏰ 19:00 horas de Chile y Argentina / 00:00 GMT
- 🏟️ Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, Buenos Aires
📺 ¿Dónde ver Lanús vs U de Chile por ESPN?
La señal internacional de ESPN transmitirá el duelo en vivo para toda Sudamérica.
👉 ESPN en cableoperadores:
- VTR: 48 (SD) / 843 (HD)
- DirecTV: 621 (SD) / 1621 (HD)
- Entel: 212 (HD)
- Claro: 174 (SD) / 474 (HD)
- GTD/Telsur: 85 (SD) / 844 (HD)
- Movistar: 480 (SD) / 884 (HD)
- Zapping: 90 (HD)
📡 ¿Dónde ver Lanús vs U de Chile ONLINE por streaming?
El encuentro estará disponible en DGO, la plataforma oficial de DirecTV, para Chile, Argentina y toda Latinoamérica.
👉 Ingresa a www.directvsports.com o descarga la app de DGO para ver el partido en vivo.
📺 ¿Dónde ver Lanús vs U de Chile por DirecTV?
La señal de DSports transmitirá el partido por televisión en vivo para Chile y la región.
👉 DSports en cableoperadores:
- DirecTV: 610 (SD) / 1610 (HD)
🎁 ¿Dónde ver GRATIS Lanús vs U de Chile?
El partido podrá verse en Chile y Latinoamérica a través de DSports y DGO, la plataforma de DIRECTV.
💡 Si eres cliente de DIRECTV Satelital, puedes acceder a la app de DGO sin costo adicional utilizando tus credenciales de MiDIRECTV.
🔵 Formación confirmada de la U de Chile vs Lanús
U. de Chile (DT: Gustavo Álvarez):
Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.
⚫ Formación confirmada de Lanús vs U de Chile
Lanús (DT: Mauricio Pellegrino):
Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo.
👨⚖️ Árbitros designados para Lanús vs U de Chile
- Árbitro principal: Alexis Herrera (Venezuela)
- Asistentes: Lubin Torrealba (VEN) y Alberto Ponte (VEN)
- 4° Árbitro: Alejandro Velázquez (VEN)
- VAR: Ángel Arteaga (VEN)
- AVAR 1: Reyes Soto (VEN)
- AVAR 2: Juan Soto (VEN)
- Asesor de árbitros: Hilton Moutinho (Brasil)
- Quality Manager: Oswaldo Segura (Ecuador)
📊 Antecedentes de Lanús vs U de Chile en torneos CONMEBOL
- Lanús avanzó en 13 de las 14 series donde no perdió el partido de ida como visitante.
- La “U” pasó de ronda en las últimas dos llaves de Sudamericana en las que empató la ida jugando como local (Emelec 2012, IDV 2013).
- Si clasifica, Universidad de Chile será el primer club chileno en llegar a dos finales de la Copa Sudamericana.
- Lanús solo perdió uno de sus últimos 13 partidos como local en fases eliminatorias del certamen.
🇦🇷 El historial de la U de Chile jugando en Argentina
La historia azul en suelo argentino ha sido compleja. Desde su debut en 1963 ante Boca Juniors, la U ha vivido noches memorables y otras amargas. En total, ha ganado solo tres veces en territorio trasandino: frente a Godoy Cruz (2012), Newell’s Old Boys (2013) y Estudiantes (2025).
Su último duelo fue ante Independiente por los octavos de final de esta misma Sudamericana, donde empataron 1-1 en Avellaneda, aunque el partido fue suspendido y posteriormente otorgado por secretaría a Universidad de Chile por decisión de Conmebol.
|Partido
|Competencia
|Resultado
|Boca Juniors vs Universidad de Chile
|Libertadores 1963
|1-0
|River Plate vs Universidad de Chile
|Libertadores 1996
|1-0
|River Plate vs Universidad de Chile
|Libertadores 2000
|3-1
|Quilmes vs Universidad de Chile
|Libertadores 2005
|1-1
|Godoy Cruz vs Universidad de Chile
|Libertadores 2012
|0-1
|Boca Juniors vs Universidad de Chile
|Libertadores 2012
|2-0
|Newell’s Old Boys vs Universidad de Chile
|Libertadores 2013
|1-2
|Racing vs Universidad de Chile
|Libertadores 2018
|1-0
|San Lorenzo vs Universidad de Chile
|Libertadores 2021
|2-0
|Estudiantes vs Universidad de Chile
|Libertadores 2025
|1-2
|Independiente vs Universidad de Chile
|Sudamericana 2025
|1-1 (victoria por secretaría)
En total, 3 victorias, 2 empates y 6 derrotas para los azules jugando en Argentina.
