La Conmebol definió al árbitro para uno de los duelos más esperados del semestre: Lanús vs U de Chile, válido por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El encargado será Alexis Herrera, juez venezolano con una reputación marcada por su rigor disciplinario y su alto promedio de amonestaciones.

Con 35 años y experiencia en Copa América, Libertadores y Sudamericana, el árbitro FIFA llega con un extenso registro internacional y antecedentes que no pasan desapercibidos en la previa del cruce que definirá al finalista en Asunción.

⚽ ¿Quién es Alexis Herrera, el árbitro del Lanús vs U de Chile?

Alexis Adrián Herrera Hernández nació el 21 de diciembre de 1989 en Valencia, Venezuela, y es árbitro FIFA desde 2017.

En su trayectoria acumula 252 partidos oficiales, con 1.130 tarjetas amarillas, 30 expulsiones directas y 71 penales cobrados, números que lo posicionan entre los árbitros más severos del continente.

Participó en la Copa América 2019 (Brasil), el Mundial Sub-20 de Polonia y el Sudamericano Sub-20 de Chile, y es considerado uno de los jueces de confianza de la Conmebol para instancias decisivas.

📊 Resumen de la carrera de Alexis Herrera (todas las competencias):

Partidos dirigidos: 252

Amarillas: 1.130

Rojas directas: 30

Penales cobrados: 71

Promedio: 4,4 amarillas por partido

🔴 ¿Cómo le fue a Lanús con Alexis Herrera?

El árbitro venezolano ya ha dirigido dos veces a Lanús, ambas por Copa Sudamericana, con un registro negativo para el conjunto argentino: una derrota y un empate.

🗓️ 4 de noviembre de 2020: São Paulo 4-3 Lanús (2.ª ronda – Morumbí)

São Paulo 4-3 Lanús (2.ª ronda – Morumbí) 🗓️ 25 de septiembre de 2024: Independiente Medellín 1-1 Lanús (cuartos de final – Atanasio Girardot)

📉 Balance con Lanús:

Partidos: 2

Derrotas: 1

Empates: 1

Goles a favor: 4

Goles en contra: 5

Amonestaciones a jugadores de Lanús: 8

Eso sí, en ambos encuentros Lanús logró clasificar de ronda (ante São Paulo por gol de visitante y frente al DIM por penales), pero el recuerdo de los arbitrajes de Herrera dejó cierta polémica por su severidad en el manejo disciplinario.

🔵 ¿Alexis Herrera ha dirigido alguna vez a la U de Chile?

No. Según los registros oficiales de la Conmebol, Alexis Herrera nunca ha dirigido a Universidad de Chile en competencias internacionales. Será la primera vez que los azules tengan al venezolano como juez principal, lo que añade un componente de incertidumbre ante un árbitro conocido por su estilo inflexible y su tendencia a interrumpir el juego con frecuencia.

🧑‍⚖️ Los árbitros designados para Lanús vs U de Chile

La Conmebol confirmó una terna totalmente venezolana, con presencia de figuras de experiencia en VAR y en torneos internacionales:

Rol Nombre País Árbitro principal Alexis Herrera Venezuela Asistente 1 Lubin Torrealba Venezuela Asistente 2 Alberto Ponte Venezuela 4.º árbitro Alejandro Velázquez Venezuela VAR Ángel Arteaga Venezuela AVAR 1 Reyes Soto Venezuela AVAR 2 Juan Soto Venezuela Asesor de árbitros Hilton Moutinho Brasil Quality Manager Oswaldo Segura Ecuador

🟨 ¿Qué caracteriza el estilo arbitral de Alexis Herrera?

Herrera es un juez de línea corta y control absoluto del partido, con alto promedio de amonestaciones y propenso a sancionar penales en momentos clave.

En Copa Sudamericana, su registro refleja 31 partidos dirigidos, 158 amarillas, 4 rojas y 9 penales, mientras que en Libertadores suma 44 encuentros, 191 tarjetas y 10 penales.

Su historial lo ubica como uno de los árbitros más estrictos del continente, algo que la U de Chile deberá tener en cuenta en un duelo que promete máxima tensión y roce constante.

