La Copa Sudamericana 2025 ya tiene a su primer finalista: Atlético Mineiro. El cuadro brasileño, dirigido por Jorge Sampaoli, derrotó 3-1 a Independiente del Valle en el Estadio Mineirão, cerrando la serie con un global de 4-2 y asegurando su boleto a la gran final del torneo continental.

Con el “Galo” ya instalado en la definición, toda la atención se centra ahora en la otra llave entre Lanús vs U de Chile, que se resolverá el jueves 30 de octubre en Buenos Aires tras el empate 2-2 en Santiago.

📅 ¿Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025?

La final única se jugará el sábado 22 de noviembre de 2025, en horario todavía por confirmar. Será la culminación de una edición marcada por la paridad y el alto nivel competitivo, con clubes históricos de Chile, Argentina y Brasil buscando la Gran Conquista.

🏟️ ¿Dónde será la final de la Copa Sudamericana 2025?

La Conmebol decidió trasladar la final desde Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), sede originalmente planificada, hacia Asunción, Paraguay, luego de que el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera no superara las inspecciones técnicas.

La capital paraguaya volverá a recibir la definición continental por segundo año consecutivo, reforzando su estatus como sede emblemática de las finales sudamericanas.

El estadio elegido será La Nueva Olla, recinto del club Cerro Porteño, que ya fue escenario de la final 2024, donde Racing Club venció 3-1 a Cruzeiro.

⚽ ¿Qué equipos pueden clasificar a la final de la Sudamericana 2025?

Ya hay un finalista confirmado:

✅ Atlético Mineiro (Brasil) – Eliminó a Independiente del Valle (Ecuador) con global 4-2.

El rival saldrá del cruce entre:

🇦🇷 Lanús vs 🇨🇱 U de Chile – Vuelta: Jueves 30 de octubre, 19:00h, Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.

➡️ Ida: 2-2 en Santiago.

Si la serie termina igualada, la definición será por penales, sin prórroga ni gol de visitante.

🎟️ ¿Cuándo comienza la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana?

La venta oficial de entradas se abrirá durante la primera semana de noviembre de 2025 en conmebol.com. Cada finalista dispondrá de 10.000 entradas exclusivas para sus hinchas, y los precios seguirán el esquema similar del año anterior:

Categoría Precio (USD) Disponibilidad Categoría 1 (VIP) 130 – 200 Desde noviembre Categoría 2 (Preferencial) 100 Desde noviembre Categoría 3 (Hinchas finalistas) 50 – 60 A través de cada club

Las entradas serán digitales, con acceso vía código QR y validación en los ingresos del estadio.

🏆 ¿Qué gana el campeón de la Copa Sudamericana 2025?

Además de la gloria continental, el campeón de la Sudamericana 2025 obtendrá:

💰 Más de USD 6 millones en premios totales.

🎫 Clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

🏆 Derecho a disputar la Recopa Sudamericana 2026 ante el campeón de la Libertadores.

El ganador también sumará puntos para el ranking Conmebol, fundamentales para futuras cabezas de serie y sorteos internacionales.

