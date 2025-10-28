La Copa Sudamericana 2025 entra en su fase decisiva y la gran final ya tiene fecha confirmada y sede oficial. El duelo que coronará al nuevo campeón del torneo continental se disputará el sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay, en un escenario que aún debe definirse entre el Defensores del Chaco y el Ueno La Nueva Olla.

Será la continuidad del formato de partido único instaurado por la Conmebol, que combina logística, seguridad y espectáculo en un evento de nivel internacional.

📅 ¿Cuándo y dónde será la final de la Copa Sudamericana 2025?

La final se jugará el 22 de noviembre de 2025 en Asunción, ciudad que por segundo año consecutivo albergará el partido más esperado del torneo.

La decisión de mantener la sede paraguaya responde a la infraestructura moderna, la conectividad aérea y la experiencia en eventos Conmebol.

En 2024, la definición se jugó en el Ueno La Nueva Olla, recinto que podría repetir como anfitrión si supera las inspecciones técnicas previas.

📍 Ciudad: Asunción, Paraguay

📅 Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025

🕖 Hora: Por confirmar

🏟️ Estadio: Por definir

🎫 ¿Cuándo comienza la venta de entradas para la final de la Sudamericana 2025?

La venta anticipada de entradas se espera que comience a inicios de noviembre de 2025, siguiendo el mismo cronograma que en la edición anterior.

En 2024, la preventa se inició el martes 29 de octubre a las 10:00 (hora Paraguay) en el portal oficial tickets.conmebol.com.

📱 Etapas previstas:

Preventa exclusiva: para hinchas de los clubes finalistas. Venta general: abierta a todo público hasta agotar stock. Entradas digitales: formato QR enviadas al correo del comprador.

Cada club finalista recibirá sectores exclusivos para su hinchada, administrados directamente por sus departamentos de ticketing.

💵 ¿Cuáles son los precios de las entradas para la final de la Sudamericana 2025?

Tomando como referencia los valores oficiales de la edición 2024, la Conmebol mantendrá tres categorías de boletos, con precios en dólares estadounidenses (USD):

Categoría Precio estimado (USD) Disponibilidad Categoría 1 (VIP) Desde 130 hasta 200 Desde el 1 de noviembre Categoría 2 (Preferencial) 100 Desde el 29 de octubre Categoría 3 (Hinchas de clubes finalistas) 50 – 60 Exclusiva por club

🔹 Cada club finalista gestionará la venta y distribución de su sector asignado.

🔹 Los boletos se venderán únicamente a través del portal oficial de Conmebol Tickets.

🏆 ¿Qué gana el campeón de la Copa Sudamericana 2025?

El ganador de la edición 2025 recibirá una recompensa total superior a 6 millones de dólares en premios acumulados, además de beneficios deportivos y de prestigio:

🏅 Clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

💰 Bonificación por título continental (USD 5 millones aprox.)

🏆 Derecho a disputar la Recopa Sudamericana 2026.

El título no solo representa la gloria deportiva, sino también un pase directo a la Copa Libertadores 2026 y la clasificación a la Recopa Sudamericana 2026, donde el campeón enfrentará al ganador de la Libertadores.

Más allá del trofeo, la final única en Asunción consolida el modelo competitivo de la Conmebol, que busca mantener la emoción, equidad y espectáculo en un solo día decisivo.

📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura de la Copa Sudamericana 2025, con el camino de Universidad de Chile, Lanús, Atlético Mineiro e Independiente del Valle rumbo a la gran final.