U de Chile jugará este jueves su partido más importante de este 2025 cuando enfrente la revancha con Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana, por lo que el foco ya está puesto al 100% en dicho compromiso y en el camarín azul olvidaron por completo el traspié en el clásico con U Católica del pasado domingo.

La serie entre la U y Lanús está igualada 2-2 tras la ida jugada en el Estadio Nacional, por lo que el plantel del conjunto laico pone su atención en lo que puedan lograr en este decisivo pleito por el paso a la gran final del certamen continental.

⚽ En la U solo piensan en Lanús y se olvidan de todo lo demás

Este martes fue el turno del arquero Gabriel Castellón de atender a los medios en rueda de prensa, donde resaltó la concentración que tienen en U de Chile con miras a la vuelta ante el cuadro granate en tierras argentinas.

“Como equipo siempre el partido que viene es el más importante. Cada uno de nosotros trató de dar lo mejor el domingo (ante la UC), con aciertos o errores, pero cada uno se entregó al 100. Uno no piensa en lo que pasará más allá”, declaró de entrada el guardameta azul, dejando en claro que pasaron la página de la caída en el Claro Arena para enfocarse en su gran desafío de esta semana.

Del mismo modo, Castellón apuntó que: “Las sensaciones son positivas. El mensaje que nos ha entregado el profe es que no podemos bajar la cabeza porque terminamos un partido y ya nos debemos preparar para el próximo. Estamos positivos, sabemos que la llave está abierta. Estamos trabajando para llegar bien al partido del jueves”.

En el camarín azul evaden la presión por buscar la final de la Sudamericana/ © Photosport

🔹La presión tampoco es tema en los azules para ir por el paso a la final

Así mismo, sobre el cruce con Lanús el arquero azul también se refirió al factor de la presión que puedan tener en busca de la ansiada final de la Sudamericana.

“Creo que más que transferir la presión, nosotros debemos preocuparnos de nuestra idea de juego y de plasmarla en cancha. Debemos enfocarnos en lo que hacemos día a día, en las ideas del profe y las variantes que se puedan dar. Ya no son 180, quedan 90 minutos y cualquier detalle nos puede ayudar para clasificar“, aseveró Castellón.

“Es un partido importantísimo. No podemos pensar en el partido siguiente si no ganamos este. Cada uno de nosotros no piensa más allá de cuidarnos o no cuidarnos. Nuestra idea es ganar el jueves y siento que ninguno de mis compañeros se guarda nada o se restringe por las amarillas. No pensamos en nada más y solo en ganar el jueves”, remató al respecto.

📆 ¿Cuándo juegan la revancha la U y Lanús?

El decisivo duelo de vuelta entre U de Chile y Lanús se jugará este jueves 30 de octubre desde las 19:00 horas de nuestro país.