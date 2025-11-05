Matías Zaldivia se ha convertido en un referente de U de Chile, por lo que sus declaraciones tienen mucho valor para los hinchas del club: el defensa recordó la eliminación de Copa Sudamericana a manos de Lanús y disparó con todo.

Además, hizo un balance de la temporada, pese a que le restan cuatro partidos en el Campeonato Nacional 2025 que pueden marcar la clasificación de la U a un torneo internacional de cara al próximo año.

🗣️ Zaldivia y su descargo por la eliminación de U de Chile en Copa Sudamericana

En declaraciones a TNT Sports tras la victoria de U de Chile por 2-0 ante Everton en el estadio Santa Laura, Matías Zaldivia reabrió la herida de la Copa Sudamericana: “Fue un golpe muy duro para nosotros, porque teníamos una gran ilusión, creo que estuvimos a la altura de la copa y de los partidos. Para mí nos sacaron de la Copa”.

“La mano fue clara, la expulsión de los cinco minutos que hubiera cambiado todo el partido, pero bueno, ya está, hay que mirar el último objetivo que tenemos que es entrar a la Copa Libertadores directo, creo que este grupo se lo merece estas últimas derrotas pareciera como si no hubiéramos hecho una año bueno”, añadió.

“Habían muchos rumores, todos los sabíamos, pero nosotros no pensábamos que iba a pasar, pero después de ver las imágenes, por ejemplo lo de Javi (Altamirano) yo no lo había visto, pero era algo clarísimo, una expulsión en el minuto cinco te cambia todo el partido, después lo de la mano ni hablar, nos sacaron de una manera muy injusta de la copa, son cosas del fútbol que a veces pasan”, prosiguió.

“Para mí llegar a una semifinal de Copa y haber competido como lo hicimos, creo que hicimos un gran año, pero obviamente el final es lo que queda, tenemos que llegar a ser segundos en el campeonato”, sentenció.

