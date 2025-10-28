Universidad de Chile ya dio vuelta la página tras la derrota en el Clásico Universitario y está enfocada en el que será su partido más importante en lo que va de la temporada. Los azules visitarán a Lanús por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana en busca de alcanzar la segunda final internacional de su historia.

Sin embargo, en la previa la U no lo ha pasado bien. No solo por la caída ante Universidad Católica, la cual hipotecó sus chances de quedarse con el Chile 2 para acceder a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, sino que por las lesiones.

Esto porque en el cruce ante los cruzados, Lucas Assadi sufrió una lesión musculotendinosa de isquiotibiales, la cual lo dejó descartado para la revancha ante los granates. Sin embargo, pese a la mala noticia, en la U pueden respirar aliviados por otra de sus figuras.

😮‍💨 U de Chile recupera una pieza clave para enfrentar a Lanús

Se trata de Matías Sepúlveda, carrilero por la izquierda que según informó Universidad de Chile, sufrió un desgarro muscular en uno de sus isquiotibiales en el partido de ida ante el equipo argentino.

Si bien su presencia para el partido de vuelta estaba prácticamente descartada, según reveló Emisora Bullanguera, el futbolista entrenó con normalidad este martes, por lo que es una opción en la banda izquierda de los azules.

⚽ ¿Jugará Matías Sepúlveda en U de Chile?

Ahora resta saber cuál será la decisión de Gustavo Álvarez, si ir con Matías Sepúlveda desde la partida, o por el contrario, inclinarse por Felipe Salomoni.

Cabe recordar que Salomoni también se encuentra con algunas molestias físicas, las cuales le impidieron estar en el clásico ante la UC, por lo que es toda una incertidumbre quién será desde la partida ante Lanús por el sector izquierdo.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile visitará a Lanús por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús en Buenos Aires, Argentina.

Fecha: Jueves 30 de octubre

Hora: 19:00 horas

Estadio: Ciudad de Lanús (Buenos Aires, Argentina)

🔗 Sigue toda la actualidad de la U de Chile y lo que pasará en su llave ante Lanús en Al Aire Libre.