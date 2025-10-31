El regreso de Universidad de Chile al país estuvo marcado por la frustración. Tras la eliminación ante Lanús en la Copa Sudamericana, el plantel arribó a Santiago en medio de un ambiente tenso por el resultado, pero con hinchas que los esperaron en el aeropuerto para expresar tanto su apoyo como su descontento por el arbitraje.

Entre los que acompañaron al equipo estuvo Diego Rivarola, histórico goleador azul y actual comentarista deportivo, quien no dudó en alzar la voz al analizar el polémico desenlace en Argentina. El ídolo no ocultó su indignación y dejó una frase que rápidamente se viralizó entre los fanáticos.

⚽ Rivarola y la eliminación de la U: “Los árbitros no están a la altura”

Fiel a su estilo directo, Rivarola fue tajante al hablar sobre el gol anulado que condicionó la eliminación del Romántico Viajero. “Sí, se puede decir que fue un robo. Hay otra palabra, pero sí. Fue muy lamentable porque fue una falta cobrable, y claramente en este tipo de competencias muchas veces los árbitros no están a la altura”, disparó.

Sus declaraciones encendieron las redes, donde los hinchas de la U coincidieron con su diagnóstico y criticaron duramente a la terna arbitral. El sentimiento general fue de rabia y decepción, una mezcla difícil de digerir para un plantel que había mostrado buen nivel durante gran parte del torneo.

🔵 La U busca recomponerse tras la caída en Argentina

Mientras la polémica sigue dando vueltas, el cuerpo técnico ya planifica el retorno al Campeonato Nacional. La prioridad será levantar el ánimo del grupo y recuperar el foco competitivo, con la meta de seguir peleando en la parte alta de la tabla.

Los azules vuelve a la cancha este domingo 2 de noviembre ante Huachipato a las 12:30 horas en el recinto acerero de Talcahuano.