Piero Maza sigue mejorando el Cv: fue designado para dirigir su segunda final Continental

El mundo del fútbol sudamericano ya tiene confirmado al juez para la gran definición de la Copa Sudamericana 2025, que se realizará en Asunción del Paraguay, el próximo 22 de noviembre. En un paso que ratifica la presencia chilena en instancias decisivas, pudo estar U de Chile, pero se quedó en las semifinales ante Lanús.

Esta jornada, Conmebol comunicó que un árbitro nacional dirigirá el encuentro decisivo.

🟥 Piero Maza arbitrará la final de la Copa Sudamericana

El árbitro principal de la Final de la Copa Sudamericana será el chileno Piero Maza, quien contará con sus compatriotas Miguel Rocha y Alejandro Molina como asistentes, mientras que los colombianos Carlos Betancur y Miguel Roldán asumirán como cuarto y quinto árbitro respectivamente.

En tanto, el VAR estará a cargo del chileno Juan Lara y el AVAR 1 lo ejercerá el nacional Alan Sandoval, mientras que los AVAR 2 y 3 serán los colombianos David Rodríguez y Leonard Mosquera.

🔥 El recorrido de Piero Maza en finales y ante los protagonistas

Piero Maza llega al partido clave tras haber dirigido duelos de alta exigencia: desde la semifinal de la Copa América 2024 entre Argentina‑Canadá. Como también en su estreno en finales continentales, en el 2023 arbitró la ida de la final de la Ropa Sudamericana entre Independiente del Valle y Flamengo.



En cuanto al historial con los equipos finalistas: a Lanús lo condujo frente a Gremio en la fase de grupos de la Sudamericana 2021 (derrota 2‑1) y contra Barcelona SC en 2022 (empate 1‑1). Del otro lado, al Mineiro lo arbitró contra Millonarios en 2023 (1‑1) y frente a Rosario Central en 2024 (victoria 1‑0), ambos en la Libertadores.

📅 Fecha y lugar definitivos de la final de Copa Sudamericana 2025

La final de la Sudamericana se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, iniciando a las 17:00 horas. Originalmente estaba programado para el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, pero finalmente se trasladó por motivos de inspección del recinto.