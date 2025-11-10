La tensión entre Ñublense y el arbitraje sigue creciendo después de un polémico fin de semana. Este lunes, la ANFP publicó el informe del juez Piero Maza tras el duelo ante O’Higgins, donde el réferi no solo consignó los duros insultos de Ronald Fuentes, sino también una grave denuncia contra otro miembro del cuerpo técnico chillanejo.

El documento detalla un episodio de alto voltaje en la banca visitante y deja al equipo del sur en la mira del Tribunal de Disciplina, que podría aplicar sanciones en los próximos días.

⚽ Piero Maza y su denuncia que complica a Ñublense

En su reporte, Piero Maza explicó que expulsó a Ronald Fuentes por “emplear lenguaje ofensivo y humillante”, detallando que el DT le gritó: “No te hiciste el guapo en Argentina y te haces el guapo aquí, culiao (sic)”. Pero la situación más grave se dio con el preparador de arqueros, Claudio Osses, quien según el árbitro lo insultó diciendo: “¿Qué estás cobrando, concha de tu madre? Hijo de puta, cagón (sic)”.

El informe también señala que, tras ser expulsado, Osses se acercó al cuarto árbitro para continuar con los insultos, manifestando: “Y tú, hijo de puta, cagón de mierda, concha de tu madre, ¿qué te crees? (sic)”. Palabras que reflejan el nivel de tensión y descontrol que se vivió en la banca de los Diablos Rojos.

Hazte el guapo en Argentina Ronald Fuentes no se lo mandó a decir con nadie a Piero Mazza

La pura verdad en todo caso pic.twitter.com/fmeIigvLOW — paolo (@El_visagra) November 9, 2025

🚨 Ñublense arriesga fuertes castigos

Con el informe en manos del Tribunal de Disciplina de la ANFP, tanto Fuentes como Osses podrían ser citados a declarar.

Dependiendo de la evaluación del organismo, ambos arriesgan duras sanciones que dejarían al equipo sin parte de su cuerpo técnico en las últimas fechas del Campeonato Nacional.