El plantel y la delegación de U de Chile ya emprendió rumbo hacia Argentina para jugar este jueves el que es hasta el momento su partido más importante del año, la revancha ante Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

En el Centro Deportivo Azul el plantel de la U cumplió con su último entrenamiento en territorio nacional antes de partir hacia tierras argentinas, no sin antes recibir un emotivo aliento de su hinchada en las instalaciones de su complejo en La Cisterna, imágenes que fueron compartidas rápidamente en las redes sociales.

🙌 El CDA se repletó de ilusión con la despedida de los hinchas al plantel azul

En registros de varios de los jugadores del plantel azul como Gabriel Castellón, Matías Zaldivia y Matías Sepúlveda se puede ver la salida del bus desde el CDA hacia el Aeropuerto de Santiago en medio de una gran presencia de los hinchas que llegaron temprano al lugar para darle un último aliento al plantel del cuadro estudiantil.

De hecho, la mismas redes sociales de la U hicieron un par de publicaciones con imágenes del momento, acompañadas de mensajes como “todos juntos con la misma ilusión” y “con optimismo y fe”.

Luego de salir desde el Centro Deportivo Azul la delegación de la U arribó al aeropuerto de Santiago bajo un fuerte contingente de seguridad para emprender vuelo hacia Buenos Aires, donde se llevará a cabo el cruce con la escuadra granate de Mauricio Pellegrini este jueves.

📆 ¿Cuándo juegan la U y Lanús en busca de la final de la Sudamericana?