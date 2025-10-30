Una jornada especial es la que vive este jueves U de Chile, que buscará mantener el sueño copero al jugarse el paso a la gran final de la Sudamericana 2025 en la revancha ante Lanús, encuentro por el que cualquier motivación extra puede beneficiar al elenco que dirige Gustavo Álvarez.

La U ya viajó cargada de energía desde Chile hacia tierras argentinas con el masivo arengazo de sus hinchas en las inmediaciones del Centro Deportivo Azul, y en las últimas horas parte del plantel también recibió otro golpe anímico para enfrentar de la mejor manera posible a Lanús.

TE LLEVAMOS DENTRO DEL CORAZÓN



🏆 CONMEBOL #Sudamericana | Semifinal Vuelta

🆚 Lanús

🕖 19:00 hrs.

🏟️ Estadio Ciudad de Lanús

CONMEBOL Sudamericana | Semifinal Vuelta
Lanús
19:00 hrs.
Estadio Ciudad de Lanús
DGO / ESPN Premium en Disney Plus
— Universidad de Chile (@udechile) October 30, 2025

🔥 Las visitas que animaron la concentración de la U en Argentina

Bien sabido es de la prohibición que hay para que hinchas azules pudiesen viajar a Argentina a alentar en esta revancha con Lanús debido al castigo que pesa sobre el club de parte de Conmebol, pero eso no impidió que de igual manera se lograse que los jugadores del conjunto chileno tuvieron especiales visitas en su hotel de concentración.

Las autoridades trasandinas optaron por resguardar a la delegación de la U en un hotel cercano al aeropuerto de Ezeiza, zona en la que llegó la compañía necesaria para algunos miembros del plantel que se volvieron a recargar de ánimo antes del decisivo cruce con el cuadro granate de esta tarde.

Por ejemplo, Rodrigo Contreras fue visitado por su familia e incluso compartió una imagen junto a su pequeña hijo, mientras que Matías Zaldivia pudo pasar un momento junto a su representante, Matías Mayo.

El Tucu Contreras fue visitado por su familia en la concentración de la U/ © Instagram

