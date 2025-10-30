Universidad de Chile jugará esta tarde uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Los azules visitarán a Lanús por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana en busca de su segunda final internacional, por lo que las expectativas son totales.

La mala noticia para el equipo dirigido por Gustavo Álvarez es que no podrá ser acompañado en el Estadio Ciudad de Lanús, esto debido a la sanción impuesta por Conmebol contra el club tras los graves hechos de violencia que tuvieron lugar en Avellaneda.

El equipo universitario laico fue castigado con siete partidos sin público como local y siete partidos sin sus fanáticos como visitante, por lo que esta tarde solo habrá aficionados del granate en el recinto bonaerense. Sin embargo, esto no fue impedimento para algunos hinchas de la U.

🔵 Hinchas de la U de Chile se las ingenian en Buenos Aires

Pese a la prohibición de la Conmebol y de las autoridades locales, algunos hinchas de Universidad de Chile llegaron hasta Buenos Aires para dar su último aliento al equipo.

Si bien no podrán decir presente en el estadio, sí lo hicieron en las afueras del hotel de concentración donde se hospeda el equipo. Allí, se reunieron para despedir a los jugadores justo antes de emprender rumbo al reducto de Lanús.

Según se pudo apreciar en un registro compartido por La Magia Azul, con fuegos de artificio y polvos de extintor, los aficionados despidieron al plantel, que custodiado por un importante contingente policial, salieron a buscar el pase a la final.

⚽ ¿Qué necesita U de Chile para clasificar a la final?

Universidad de Chile y Lanús igualaron 2-2 en un vibrante encuentro en el Estadio Nacional en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

Por ello, para alcanzar su segunda final continental, la ecuación es simple: deben ganar y sacarán boletos a Asunción. En caso de empate, todo se definiré en penales. Mientras que una derrota pondrá fin al sueño internacional de la U.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Alianza Lima?

Universidad de Chile visita a Lanús este jueves 30 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús de Buenos Aires.

El partido puedes verlo por ESPN y DSports. Además de las señales de streaming de Disney+ y DGO.

🔗 No te pierdas el desenlace de la llave entre U de Chile y Lanús en Al Aire Libre.