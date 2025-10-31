El dolor reina en U de Chile luego de quedarse fuera de la Copa Sudamericana estando tan cerca de la gran final, un camino que finalizó tras una dramática derrota ante Lanús en Argentina y que puso fin al sueño de los azules de haber levantado el segundo título internacional de su historia.

Así, en medio de varias reacciones consumado este tropezón fue desde el propio club que recurrieron a sus redes sociales para hacer una sentida declaración sobre lo que fue esta experiencia en la Sudamericana 2025, resaltando el nivel competitivo que volvieron a demostrar en el plano internacional pero repasando los obstáculos que tuvieron en el camino durante el torneo.

⚽ En la U aluden a una pasada de cuenta de Conmebol en la Copa Sudamericana

Es cierto que Conmebol puso bajo la mira a la U sobre todo después de haberles dado el paso a cuartos de final de la Copa Sudamericana en aquella disputa en los escritorios con Independiente de Avellaneda, por lo que desde el club estudiantil dieron a entender que el organismo les hizo una pasada de cuenta con las polémicas que tuvo el cruce con Lanús de este jueves.

A través de una publicación en sus redes sociales, en U de Chile expusieron que: “Una linda campaña llegó a su fin. No de la manera que esperábamos, pero sí viendo a un equipo que alcanzó merecidamente su lugar en el concierto internacional“.

“Este 2025, Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguay y Perú supieron de un león herido que buscaba su redención. Lo que no sabían, era que un león herido, ruge más fuerte. Toda Sudamérica vio como este equipo, fue detrás de una ilusión. Quisieron bajarnos y seguimos de pie. Hoy hay un sabor amargo, es cierto. Pero quedamos con la satisfacción de todos quienes saltaron a la cancha a representar a la U y a Chile, dejaron todo y más por alcanzar su lugar”, añaden en un claro repaso a Conmebol respecto a lo mencionado.

La U le pegó a Conmebol luego de la polémica derrota ante Lanús/ © Photosport

🔹 ¿Qué le resta a la U en esta temporada 2025?

Con la eliminación de la Copa Sudamericana a U de Chile se le escapa una oportunidad de, además de haber peleado el título de dicho certamen, asegurar un lugar en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Por ello, es que a los dirigidos por Gustavo Álvarez solo les queda la vía del Campeonato Nacional para optar al Chile 2 o Chile 3 en buscar de decir presente en el torneo más importante de clubes de Conmebol.

Los azules marchan actualmente en el quinto lugar con 42 puntos, eso sí con un partido menos, y esto es lo que le queda en el camino del torneo.