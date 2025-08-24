La batalla legal que enfrentará U de Chile en Conmebol por la Sudamericana

La suspensión del duelo entre Independiente y U de Chile dejó un fuerte impacto en los hinchas azules, que vivieron momentos de tensión en Avellaneda. Ahora, la atención está puesta en lo que resolverá Conmebol respecto al futuro de los universitarios en la Copa Sudamericana.

❓Qué dijo Azul Azul sobre lo ocurrido en Argentina

El abogado y director de Azul Azul, José Ramón Correa, aseguró que la institución defenderá al club en Conmebol y que no corresponde sancionar a la U por hechos que no organizó.

"Esto fue una tragedia. Nuestros hinchas tendrán cicatrices de por vida. Pero la U no puede quedar eliminada, nosotros no éramos el club organizador", declaró en La Tercera.

⚖️ La defensa que prepara la U ante Conmebol

Correa adelantó que se vienen distintas fases: primero, la defensa jurídica ante Conmebol; segundo, exigir responsabilidades por lo sucedido en Argentina.

"Acá hubo negligencia sistémica. Eso debe investigarse", señaló el dirigente, descartando que el equipo chileno pueda ser castigado como visitante en un escenario tan grave.

Todavía esperan por la resolución de Conmebol. Foto: Imago

🔥 Qué dicen en Independiente y el escenario internacional

Mientras en U de Chile buscan resguardar su posición, Independiente presiona a Conmebol y responsabiliza a los azules de lo ocurrido para no quedar fuera del torneo.

Los próximos días serán decisivos y marcarán el rumbo del cuadro universitario en la Sudamericana.

