Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

La batalla legal que enfrentará U de Chile en Conmebol por la Sudamericana

Azul Azul ya prepara su defensa ante Conmebol, mientras Independiente apunta sus dardos hacia los azules. U de Chile enfrenta un escenario clave en Copa Sudamericana.

Foto: Imago La batalla legal que enfrentará U de Chile en Conmebol por la Sudamericana
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

La suspensión del duelo entre Independiente y U de Chile dejó un fuerte impacto en los hinchas azules, que vivieron momentos de tensión en Avellaneda. Ahora, la atención está puesta en lo que resolverá Conmebol respecto al futuro de los universitarios en la Copa Sudamericana.

❓Qué dijo Azul Azul sobre lo ocurrido en Argentina

El abogado y director de Azul Azul, José Ramón Correa, aseguró que la institución defenderá al club en Conmebol y que no corresponde sancionar a la U por hechos que no organizó.

"Esto fue una tragedia. Nuestros hinchas tendrán cicatrices de por vida. Pero la U no puede quedar eliminada, nosotros no éramos el club organizador", declaró en La Tercera.

⚖️ La defensa que prepara la U ante Conmebol

Correa adelantó que se vienen distintas fases: primero, la defensa jurídica ante Conmebol; segundo, exigir responsabilidades por lo sucedido en Argentina.

"Acá hubo negligencia sistémica. Eso debe investigarse", señaló el dirigente, descartando que el equipo chileno pueda ser castigado como visitante en un escenario tan grave.

Imagen foto_00000002
Todavía esperan por la resolución de Conmebol. Foto: Imago

🔥 Qué dicen en Independiente y el escenario internacional

Mientras en U de Chile buscan resguardar su posición, Independiente presiona a Conmebol y responsabiliza a los azules de lo ocurrido para no quedar fuera del torneo.

Los próximos días serán decisivos y marcarán el rumbo del cuadro universitario en la Sudamericana.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de U de Chile.

Temas #Deportes #Fútbol #Universidad de Chile

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Universidad de Chile