Universidad de Chile

Adelantan que Conmebol ya definió al clasificado entre U de Chile e Independiente: "Está listo en un 99,9%"

U de Chile sufrirá una sanción importante.

Luís Felipe Labrín
Desde Argentina señalan que la Conmebol ya tiene definida su decisión deportiva tras los incidentes protagonizados por las barras de Independiente y U de Chile en Avellaneda por la Copa Sudamericana.

😱 La decisión de Conmebol con U de Chile e Independiente

La prensa argentina asegura que U de Chile avanzará a cuartos de final de la Copa Sudamericana, pese a los graves incidentes registrados en Avellaneda: "99,9% que la U de Chile pasa de fase. Independiente va a ser desclasificado", anticipó el comunicador Juan Carlos "Toti" Pasman en DSports.

📊 ¿Por qué U de Chile se mantendría en la Copa Sudamericana?

Los expertos argentinos sostienen que Independiente será el principal sancionado por los incidentes, ya que actuó como club anfitrión y no cumplió con las garantías mínimas de seguridad. "Fuerte sanción para Independiente", confirmaron en los programas deportivos más seguidos de Argentina.

La U, aunque también recibirá castigos, mantendría su lugar en el torneo debido a que la responsabilidad principal recae en el equipo local. Los especialistas indican que "es casi imposible que sancionen a los dos clubes" y que "no hay antecedentes" de descalificación mutua.

⚖️ ¿Qué castigo recibirá U de Chile?

Según lo dicho por Toti Pasman desde Argentina, U de Chile jugaría sin público en sus próximos compromisos en el torneo: "Le van a cerrar la cancha a los chilenos", señaló.

La Conmebol ya derivó el caso a sus órganos judiciales para determinar las sanciones definitivas, pero las fuentes argentinas manejan información que apunta a diferentes niveles de castigo para cada equipo.

🔍 ¿Qué dice oficialmente la Conmebol sobre el Independiente vs U de Chile?

El organismo sudamericano canceló definitivamente el partido por "falta de garantías de seguridad por parte del club local", responsabilizando directamente a Independiente. La Conmebol se encuentra "recopilando datos y procesando información" para aplicar las sanciones correspondientes.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial que confirme descalificaciones.

🔗 ¿Dónde saber más de U de Chile y el escándalo de Avellaneda?

Para saber más del desastre de Avellaneda y las consecuencias para U de Chile, accede a Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Universidad de Chile #Copa Sudamericana

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
