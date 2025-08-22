Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Colo Colo no levanta cabeza y solo rescata un empate en su visita a Palestino

Los albos no pudieron ante los árabes y sumaron cinco partidos sin conocer de triunfos en el Campeonato Nacional.

Foto: Photosport
Bastián Catalán
Colo Colo sigue sin abrazarse en el Campeonato Nacional. Los albos igualaron sin goles ante Palestino en el primer partido de la dupla técnica compuesta por Hugo González y Luis Pérez al mando del primer equipo tras la salida de Jorge Almirón.

El compromiso que tuvo lugar en el Municipal de La Cisterna tuvo a los árabes como protagonistas, sin embargo, Fernando De Paul se convirtió en una de las figuras del Cacique para mantener su portería en cero. Y si bien sobre el final el actual monarca del fútbol chileno estuvo cerca de abrir el marcador, no pudo concretar sus oportunidades, por lo que ambos elencos debieron conformarse con la igualdad.

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
