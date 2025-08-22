Colo Colo no levanta cabeza y solo rescata un empate en su visita a Palestino

Colo Colo sigue sin abrazarse en el Campeonato Nacional. Los albos igualaron sin goles ante Palestino en el primer partido de la dupla técnica compuesta por Hugo González y Luis Pérez al mando del primer equipo tras la salida de Jorge Almirón.

El compromiso que tuvo lugar en el Municipal de La Cisterna tuvo a los árabes como protagonistas, sin embargo, Fernando De Paul se convirtió en una de las figuras del Cacique para mantener su portería en cero. Y si bien sobre el final el actual monarca del fútbol chileno estuvo cerca de abrir el marcador, no pudo concretar sus oportunidades, por lo que ambos elencos debieron conformarse con la igualdad.

