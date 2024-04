Matías Zaldivia respondió a Vidal: No nos fijamos en Colo Colo, hay varios equipos delante de ellos

El defensor de Universidad de Chile Matías Zaldivia habló este martes sobre el presente que sigue teniendo a los azules como líder del Campeonato Nacional, y de paso abordó las declaraciones que hizo Arturo Vidal sobre la distancia que existe entre el equipo estudiantil y Colo Colo en la tabla de posiciones.

Luego de la derrota de los albos ante Cobreloa el "Rey" fue consultado por la diferencia de 10 puntos con la que los supera la U, a lo que expresó que: "Para nosotros no es tema. A la U no la tenemos ni en mente, te lo digo ya. No pensamos en la U. Quedan 22 partidos, son 66 puntos. Mira todo lo que queda".

Por esto, es que en medio de una actividad a la que asistieron algunos jugadores azules, entre ellos Zaldivia, el zaguero comentó que: "Sí, sabemos que con respecto a Colo Colo hay gran distancia, pero opino lo mismo, no nos fijamos en Colo Colo. Hay muchos equipos adelante de ellos y nosotros nos enfocamos en nosotros mismos".

"Tenemos margen de mejora, es un torneo largo y los equipos regulares llegarán al final con chance", añadió.

La U enfrentará este domingo 21 de abril a Palestino en la novena fecha del Campeonato Nacional, en duelo a jugarse desde las 15:00 horas de nuestro país.