Matías Zaldivia se mostró feliz por su renovación: “Estoy disfrutando el cariño que me dan”

Universidad de Chile comunicó este martes que llegó a un acuerdo con el defensor Matías Zaldivia para extender su vínculo contractual que lo liga al club hasta el año 2026.

El zaguero nacionalizado chileno de 33 años conversó con el canal de Youtube de la institución azul, dónde dio a conocer sus impresiones en su estadía en el conjunto laico.

“Siempre dije que necesitaba un nuevo desafío y aquí lo encontré. Afortunadamente se han dado los resultados y yo estoy muy cómodo. Me hizo bien el cambio, me siento mucho más completo”, comenzó explicando el ex futbolista de Colo Colo, Chacaritas Juniors y Arsenal de Sarandí.

“Estoy muy cómodo y feliz de estar en la U. Desde que llegué me recibieron muy bien y estoy muy agradecido”, agregó.

Zaldivia, quien en un principio fue resistido por la parcialidad universitaria por su pasado colocolino, valoró que los hinchas vieran su rendimiento dentro del campo de juego antes de emitir críticas sobre su desempeño.

“Al principio estaba en la mirada de todos y eso lo tomé como una motivación para rendir. Afortunadamente pude revertir la situación y ahora estoy cómodo y muy feliz. Me dieron el espacio para juzgarme dentro de la cancha y eso fue importante. Estoy disfrutando el cariño que me dan”, puntualizó.

El próximo paso: Ganar títulos

Respecto a los desafíos que proyecta para el futuro, Zaldivia señaló que seguirá entregándose al máximo porque su principal objetivo es conseguir un título con la U en el pecho.

“De mí siempre tendrán la entrega y profesionalismo al máximo. Siempre que me ponga esta camiseta va a ser lo mismo: entregarme al 100 y ayudar al club a ganar cosas. Eso es lo que me motiva ahora”, dijo.

“Ahora a pensar en ganar títulos, eso es lo que tengo en mente”, sentenció.