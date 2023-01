Mauricio Pellegrino tras la caída con Huachipato: Luchamos más que jugar al fútbol

Mauricio Pellegrino, entrenador de Universidad de Chile, analizó ante los medios su amargo estreno en el Campeonato Nacional ante Huachipato, fue autocrítico y miró con optimismo hacia la evolución de la escuadra azul.

"A mí me gusta que el equipo juegue bien. La cancha no estaba en el estado que queremos, pero no es excusa, porque para los dos fue igual. El equipo tiene que adaptarse a todas las circunstancias. Hemos luchado más que jugar al fútbol y eso jugó a favor del rival", indicó en conferencia de prensa.

"Hemos terminado bien. Si bien el rival tuvo mérito, tuvimos dos travesaños cuando íbamos 2-1 y podríamos haber terminado con otra imagen. El tercer gol rompió la paridad que hubo en el encuentro. La diferencia estuvo en la efectividad del rival, hemos acertado poco", agregó.

"Los chicos quieren dar todo y el sentimiento es de entrega absoluta, de principio a fin. Creo que esta es la actitud, ahora hay que centrar esa energía en el buen sentido. En otro momento ya se dará vuelta la tortilla, pero este es el camino para seguir trabajando", prosiguió.

El adiestrador además aseguró que en momentos sus dirigidos se precipitaron, pero en "las siguientes semanas queremos estar mejor que ahora y ese es el objetivo".

Además, se refirió a un posible refuerzo en el cierre del mercado: "En el fútbol todo puede pasar, hasta el último día. Hay algunas posiciones que hemos insistido, el mercado no ayuda por los costos. Vamos hasta el final a ver qué sucede. Tenemos un plantel que puede ir a más, pero uno nunca sabe".

Ahora los "laicos" deberán enfocarse en su segundo partido del torneo, ante Unión Española el sábado 28 de enero a las 18:00 horas (21:00 GMT).