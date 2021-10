Mauricio Pinilla: Si la U baja a la B, será porque se lo mereció

El ex delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinilla se refirió al mal momento del elenco azul y en su rol de comentarista aseguró que la escuadra universitaria debe partir de cero y que en caso de perder la categoría, será merecido.

"Para mí, ojalá que la U no clasifique a nada y parta desde cero, con un proyecto nuevo y chao, si no tiene otra cabida. Esto de estar parchando todos los años, de tratar de apagar el incendio con bencina no resulta y no va a resultar", expresó en ESPN.

El ex goleador no se quedó ahí y agregó: "Si la U baja a la B, será porque se lo mereció", comentó.

Consignar que Universidad de Chile se encuentra en el décimo casillero de la tabla, con 34 puntos, a seis de la zona de promoción y buscará levantar cabeza cuando el sábado enfrente a Curicó Unido a las 16:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.