Maximiliano Cerato: Estoy cómodo en Everton, pero me gustaría jugar la Copa Libertadores

Maximiliano Cerato confesó que le seduce que Universidad de Chile esté interesado en sus servicios, pues tiene la intención de jugar Copa Libertadores pese a que se encuentra cómodo en Everton.

"Sabía que en la U me estaban siguiendo y que habían hecho una oferta por un préstamo, que fue desechada", dijo a El Mercurio, donde confesó que desconocía que Azul Azul ofreció comprarlo.

"El club quedó de informarme los avances, por lo que voy a hablar con ellos por la oferta de compra que dicen hizo la U", agregó para luego indicar que "me gustaría jugar cosas importantes, uno siempre aspira a ese tipo de torneos", refiriéndose a la Libertadores.

"Igualmente siempre lo he dicho, estoy muy cómodo en Everton, que es mi casa. Pero si me preguntan, obvio que me gustaría jugar la Copa Libertadores", continuó.

"Si la U me sigue, significa que estoy haciendo bien las cosas, quiere decir que estoy mostrando un buen nivel. Uno trabaja para jugar instancias importantes, pelear títulos, por eso me interesa este tipo de ofrecimientos, pero no depende de mí", cerró.